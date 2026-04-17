Somerton Man, bărbatul fără nume găsit mort pe o plajă din Australia și codul „Tamam Shud” care încă nu a fost descifrat complet

Pe 1 decembrie 1948, pe o plajă liniștită din Adelaide, Australia de Sud, un bărbat a fost descoperit mort, sprijinit de un zid de beton din zona Somerton Beach. Trupul era așezat într-o poziție neobișnuită, cu hainele intacte, fără semne evidente de luptă și, mai important pentru anchetatori, fără niciun document de identitate.

Cazul avea să devină unul dintre cele mai cunoscute mistere criminalistice din secolul XX, documentat de autorități și analizat ulterior de mai multe instituții oficiale, inclusiv South Australia Police și Australian Federal Police.

Astăzi, el este cunoscut drept „Somerton Man” sau „Tamam Shud case”, un dosar care a depășit de mult granița unei anchete obișnuite.

Descoperirea a fost făcută de trecători în dimineața zilei de 1 decembrie 1948, pe Somerton Beach. Poliția a fost chemată imediat, iar primele evaluări nu au indicat urme clare de violență. Trupul era îmbrăcat elegant, într-un costum curat, cu cravată și pantofi bine întreținuți, detaliu care a ridicat primele întrebări: cine era acest bărbat și de ce nu avea niciun fel de identificare asupra sa.

Ancheta inițială a fost complicată de absența completă a documentelor, dar și de faptul că etichetele hainelor fuseseră îndepărtate. Conform arhivelor istorice ale poliției din Australia de Sud, acest detaliu a fost considerat încă de la început neobișnuit, sugerând posibilitatea unei acțiuni deliberate de ascundere a identității.

Autopsia realizată la acea vreme nu a reușit să stabilească o cauză clară a morții. Nu existau răni evidente, iar analizele toxicologice disponibile în anii ’40 erau limitate tehnologic. Ancheta a oscilat între ipoteze de intoxicație, suicid sau posibilă crimă, însă niciuna nu a putut fi confirmată.

La scurt timp după descoperirea corpului, poliția a găsit o valiză într-o stație de tren din Adelaide. Conform documentelor istorice ale South Australia Police, valiza conținea haine și obiecte personale, dar, la fel ca în cazul corpului, toate elementele de identificare fuseseră îndepărtate sau lipseau. Nici acest indiciu nu a reușit să ofere un nume victimei.

Punctul de cotitură al cazului a apărut câteva luni mai târziu, când, într-un buzunar ascuns al pantalonilor, anchetatorii au descoperit un mic fragment de hârtie pe care erau scrise două cuvinte: „Tamam Shud”.

Potrivit National Archives of Australia, expresia provine dintr-o colecție de poezii persane, „Rubaiyat of Omar Khayyam”, unde semnificația sa este „terminat” sau „sfârșit”. Fragmentul fusese rupt dintr-un exemplar al cărții, ceea ce a declanșat una dintre cele mai complexe căutări din istoria poliției australiene.

După o investigație extinsă, poliția a reușit să identifice cartea din care fusese smuls fragmentul. Exemplarul conținea note scrise de mână pe ultima pagină, considerate de anchetatori un posibil cod sau mesaj criptat.

Potrivit analizelor publicate ulterior de Australian Federal Police, aceste inscripții nu au putut fi descifrate în mod concludent nici până astăzi, în ciuda mai multor încercări realizate de experți în criptografie.

Pe măsură ce cazul a devenit public, au apărut și ipoteze legate de identitatea bărbatului. Contextul istoric al anului 1948, marcat de începuturile Războiului Rece, a alimentat speculațiile privind posibile legături cu activități de spionaj. Alte teorii au sugerat o poveste personală complicată, eventual o relație încheiată tragic sau o identitate falsă folosită intenționat.

Niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost confirmată de dovezi directe, iar autoritățile au menținut cazul deschis.

În deceniile următoare, cazul a fost redeschis de mai multe ori, odată cu dezvoltarea tehnologiilor criminalistice. În anii 2000 și 2010, Australian Federal Police a încercat obținerea de profiluri ADN din rămășițele bărbatului, însă fără rezultate care să conducă la o identificare oficială.

Ulterior, au fost realizate reconstrucții faciale digitale, distribuite public pentru recunoaștere, însă fără succes.

În 2022, cercetări independente au sugerat că bărbatul ar putea fi Carl Webb, un inginer australian dispărut în acea perioadă. Informația a fost preluată în presa australiană, însă South Australia Police nu a confirmat oficial identificarea, precizând că este necesară validare suplimentară înainte de închiderea cazului.

Unul dintre elementele care continuă să atragă atenția este mesajul asociat cu „Tamam Shud”. În ciuda analizelor realizate de-a lungul timpului, inclusiv prin metode moderne de criptografie, nu a fost stabilit un consens asupra semnificației notițelor descoperite în carte. Unele interpretări le consideră un cod personal, altele o formă de notare fără structură criptografică reală.

National Archives of Australia păstrează cazul în continuare ca unul dintre cele mai studiate dosare istorice din arhivele sale.

Astăzi, Somerton Man rămâne un caz deschis în memoria colectivă și în arhivele poliției australiene, o poveste în care lipsa unei identități clare, un fragment de poezie persană și un mesaj criptic continuă să genereze întrebări fără răspuns complet.