Un sat complet ascuns, descoperit de cercetători. Izolare totală, vreme de 500 de ani, într-o peșteră

Un sat din nordul Spaniei a schimbat radical perspectiva asupra vieții medievale în comunitățile izolate, potrivit unui studiu prezentat de Futura-Sciences. Cercetările recente arată că, timp de aproape cinci secole, un grup a trăit retras în grote săpate direct în stâncă, într-un spațiu care astăzi pare lipsit de orice indiciu al dramatismului de odinioară.

Așezarea, cunoscută sub numele de Las Gobas, nu impresionează la prima vedere. Formațiunile stâncoase din zonă par obișnuite, însă în interiorul lor arheologii au descoperit urmele unei comunități stabile, active între secolele al VII-lea și al XI-lea.

Analiza a 48 de fragmente osoase, aparținând la 33 de indivizi, a permis reconstituirea profilului biologic al grupului: 22 de bărbați și 11 femei au fost identificați prin teste genetice avansate.

Rezultatele ADN au scos la iveală un detaliu esențial: gradul de înrudire dintre membrii comunității era neobișnuit de ridicat. Practic, locuitorii proveneau dintr-un nucleu familial extins, iar căsătoriile între rude apropiate erau frecvente.

Această practică a favorizat consangvinitatea și, implicit, vulnerabilitățile genetice. Comunitatea nu doar că trăia izolată geografic, ci funcționa și ca un sistem închis din punct de vedere biologic.

Viața în grote nu a însemnat însă protecție în fața pericolelor. Analizele au identificat urme ale unor boli infecțioase severe, inclusiv variola. Descoperirea este relevantă deoarece demonstrează că epidemiile medievale nu afectau exclusiv marile centre urbane. Chiar dacă locuitorii din Las Gobas erau departe de orașe precum Toledo sau Barcelona, agenții patogeni au ajuns și în acest colț retras al Peninsulei Iberice.

Contextul istoric al regiunii adaugă un strat suplimentar de complexitate. În perioada respectivă, teritoriul spaniol a fost marcat de transformări majore: dominația romană, apoi regatul vizigot, cucerirea musulmană și, ulterior, procesul de Reconquista au produs schimbări demografice și culturale profunde.

În acest peisaj instabil, existența unei comunități autarhice ridică semne de întrebare. Specialiștii iau în calcul atât varianta unei alegeri deliberate de a trăi separat, cât și ipoteza unei retrageri forțate, determinată de conflicte sau presiuni externe.

În afara bolilor și a consangvinității, cercetătorii au identificat și indicii ale violenței. Leziunile descoperite pe unele schelete sugerează episoade de agresivitate, posibil legate de tensiuni interne sau de confruntări cu grupuri din exterior. Imaginea care se conturează este aceea a unei comunități fragile, prinsă între nevoia de supraviețuire și limitele impuse de propriul model de organizare.

După secolul al XI-lea, așezarea a fost părăsită. Grotele nu au mai fost locuite, iar spațiul s-a transformat într-o necropolă. Timp de sute de ani, urmele acestei existențe au rămas ascunse în piatră, până când cercetările moderne au readus la lumină povestea.

Descoperirile de la Las Gobas oferă o perspectivă directă asupra vulnerabilităților vieții medievale. Izolarea nu a garantat siguranța, iar supraviețuirea într-un mediu închis, bazat pe legături de sânge și resurse limitate, a avut consecințe biologice și sociale greu de ignorat. Studiul conturează astfel portretul unei lumi mici, închise în stâncă, care a rezistat cinci secole, dar a plătit un preț ridicat pentru această rezistență.