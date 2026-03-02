Rareș Bogdan: Nu știm cât de solidă e axa Moscova-Teheran-Beijing, dar trebuie să ne apărăm casa

Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis un mesaj referitor la investițiile în apărare, alianțele strategice ale Uniunii Europene și evoluțiile din Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării conflictului din regiune și al dezbaterilor privind securitatea europeană.

„Când tot ce ne dorim este să fim în siguranță și să avem certitudinea că puștii noștri vor trăi într-o lume mai puțin periculoasă, politicienii care pun sub semnul întrebării investițiile în apărare (gen scutul de la Deveselu plus cele ce urmează) devin conștienți că este important să ne apărăm casa. Uniunea Europeană. Nu știm cât de solidă e axa Moscova-Teheran-Beijing, dar trebuie să ne apărăm casa. Axa Bruxelles-Washington DC. Nu sunt doar ziduri goale, dar dacă nu o apărăm cu seriozitate, Europa riscă să devină o citadelă roasă de molii. Ne vom pierde rădăcinile, vom nărui istoria care ne-a învățat că dictatura, totalitarismul, teroarea sunt incompatibile cu spiritul, că Europa este leagănul ideilor generoase, că și-a apărat mereu civilizația și credința.

Aș dori ca cei care plutesc în norișorii progresismului să-și imagineze absența libertății, să încerce să trăiască un minut în pielea unor oameni care nu știu ce le aduce ziua de mâine. Sau dacă mai vine. Partea bună a nenorocirilor este că ne unesc. Dar n-am putea să fim mai uniți fără să le așteptăm? N-am putea să nu uităm cine ne sunt aliații, cine ne-a fost alături în clipe de dezastru și cine a dorit (și încă dorește) să ne distrugă?”, a transmis Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, a mai spus europarlamentarul, reprezintă și o hârtie de turnesol:„ Este interesant cum își luminează fața, cotloanele, conștient sau nu, toți cei care susțin, mai voalat sau mai manifest, axa Moscova-Teheran-Beijing, interesele acesteia.

Apărarea Europei este o prioritate de care liderii UE sunt conștienți. Au început discuții cu SUA privind măsurile defensive pentru protejarea personalului militar și civil din Orientul Mijlociu și am convingerea că această criză va scurta distanța dintre DC și Bruxelles. Mințile europenilor și americanilor, împreună, sunt singurele care pot ajunge la soluții care să aducă pacea. Asta se află pe buzele celor mai mulți, în aceste zile, la Bruxelles”

Rareș Bogdan a făcut referire și la activitatea din această săptămână a Parlamentul European.

„La Parlamentul European începe o săptămână de lucru care încearcă să păstreze agenda. Dar toată lumea discută despre Orientul Mijlociu și ce urmează.

Câteva teme de pe agendă:

-Comisia LIBE – despre riscurile sistemelor AI asupra pluralismului mass-media și autonomiei editoriale; extinderea derogărilor de la normele de confidențialitate online, pentru a permite companiilor să detecteze materiale care prezintă abuzuri sexuale împotriva copiilor;

-Prioritățile Parlamentului European la bugetul pe 2027, în pregătirea plenului de săptămâna viitoare; după votarea poziției, urmează negocieri cu Comisia și Consiliul.;

-situația crizei de locuințe accesibile din UE;

-susținerea Politicii Agricole Comune în perioada 2028-2034;

-pregătirea plenului de săptămâna viitoare, care are pe agendă relațiile politice UE-SUA, achizițiile comune în apărare, coordonarea politicilor economice, extinderea, pachetul energetic pentru cetățeni, întărirea relației cu Canada, serviciile pentru călători. Mai mult ca sigur, președinții grupurilor politice vor include pe agendă și situația din Orientul Mijlociu”.