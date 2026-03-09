International

Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de lux

Cel mai bogat rege din lume, în 2026. Are 17.000 de proprietăți, 38 de avioane și 52 de ambarcațiuni de luxRegele Thailandei (centru). Sursa foto: captură video
Monarhul thailandez Maha Vajiralongkorn, cunoscut ca Rama al X-lea, este cel mai bogat rege din lume în 2026. Deține o avere estimată între 30 și 70 de miliarde de dolari, inclusiv mii de proprietăți, investiții strategice și colecții de lux, relatează publicația spaniolă Larazon.

Maha Vajiralongkorn, cel mai bogat rege din lume în 2026, deține o avere uriașă

Monarhia modernă se manifestă diferit în diverse țări. În timp ce unele case regale europene își limitează activitatea la roluri simbolice și bugete publice moderate, altele păstrează o influență economică considerabilă și gestionează patrimonii istorice extinse. În Thailanda, această realitate este ilustrată de Maha Vajiralongkorn, actualul rege al țării, a cărui avere personală depășește de departe cea a altor monarhi.

Regele, cunoscut oficial ca Rama al X-lea, a urcat pe tron în 2016, după moartea tatălui său, Bhumibol Adulyadej, care a domnit timp de șapte decenii și a avut un rol central în istoria contemporană a Thailandei.

Averea monarhului thailandez se ridică la zeci de miliarde de dolari

Estimările financiare privind averea personală a lui Vajiralongkorn variază între 30 și 70 de miliarde de dolari. Această sumă îl situează printre cei mai bogați monarhi ai lumii.

O mare parte din această avere provine dintr-un patrimoniu imobiliar vast și din investiții în companii strategice, gestionate prin intermediul Crown Property Bureau, instituția responsabilă cu administrarea bunurilor asociate monarhiei thailandeze.

Rege Thailanda

Regele Thailanda. Sursa foto: captură video

Regele deține mii de proprietăți imobiliare în întreaga țară

Un element central al averii sale îl constituie proprietățile imobiliare. Monarhul controlează aproximativ 6.500 de hectare de teren și deține zeci de mii de contracte de închiriere. În Bangkok se estimează că peste 17.000 de proprietăți sunt legate de patrimoniul regal, incluzând clădiri de birouri, centre comerciale, hoteluri și complexe turistice.

La nivel național, numărul total al proprietăților depășește 40.000 de active imobiliare, care generează venituri constante din închirieri și exploatări comerciale. Această rețea de proprietăți îl transformă într-unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri urbane din Thailanda.

Participații în companii strategice completează averea

Averea lui Vajiralongkorn nu se limitează la imobiliare. Regele deține acțiuni semnificative în companii cheie, precum Siam Commercial Bank, unul dintre cele mai mari bănci din Thailanda, și Siam Cement Group, un conglomerat industrial prezent în construcții, energie și materiale industriale.

Aceste investiții aduc venituri suplimentare și subliniază rolul economic important al monarhiei în țară.

Colecții de lux și mijloace de transport impresionante

Pe lângă proprietăți și participații, averea regală include o colecție impresionantă de bunuri de lux. Regele dispune de 38 de avioane și elicoptere, peste 300 de automobile de înaltă gamă și 52 de ambarcațiuni, unele decorate cu aur pentru evenimente oficiale și ceremonii tradiționale.

Patrimoniul său cuprinde și bijuterii regale valoroase, inclusiv celebrul Golden Jubilee Diamond, unul dintre cele mai mari diamante tăiate din lume, cu peste 545 de carate. Aceste obiecte au atât valoare economică, cât și simbolică, fiind legate de tradiția monarhică thailandeză.

Vajiralongkorn, cel mai bogat rege din lume, în 2026

Compararea averilor regale nu este întotdeauna simplă. În anumite monarhii, precum cea saudită, bogăția este împărțită între numeroși membri ai familiei regale, ceea ce complică calcularea averii individuale.

În schimb, Maha Vajiralongkorn este considerat de multe studii drept cel mai bogat monarh individual din lume. Combinând proprietăți imobiliare, investiții în companii și colecții de lux, regele Thailandei se află printre cele mai influente și bogate figuri publice de pe planetă.

Proiecte speciale