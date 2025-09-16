Ion Perju, polițistul condamnat pentru uciderea lui Valeriu Boboc, găsit după zece ani de fugă

Republica Moldova. Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dat în urmărire internațională din 2015, a fost găsit. Acest lucru s-a întâmplat în urma unor percheziții la membrii rețelei „Șor”.

Perju a fost reținut marți dimineață, 16 septembrie. Acesta era ascuns în podul casei sale din Chișinău. Fostul polițist era anunțat în căutare internațională pentru localizare, reținere, arest și extrădare. Însă din 2015 niciun stat membru INTERPOL nu a semnalat informații despre acesta.

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Perju folosea mai multe identități și își schimba frecvent domiciliul. În cadrul grupării „Șor”, acesta avea rol de coordonator și se ocupa de transformarea criptomonedelor în numerar.

Tânărul Valeriu Boboc a fost descoperit mort în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009. Ancheta a stabilit că lovitura fatală i-a fost aplicată de Ion Perju. Instanța i-a dictat zece ani de detenție, dar fostul polițist a reușit să părăsească sala de judecată înainte ca verdictul să fie făcut public.

Se crede că acesta s-a ascuns timp îndelungat în regiunea transnistreană, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

Republica Moldova a fost condamnată la CEDO în acest caz, iar statul a fost obligat să ofere compensații familiei lui Boboc.

Ion Perju a fost declarat nevinovat pe 24 decembrie 2013, printr-o sentință a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

„Este o decizie pe care o aşteptam, deoarece eu nu sunt vinovat. Am prezentat probele respective. În continuare nu pot să vă spun ce o să fac. Am să discut cu avocatul”, declara Ion Perju în decembrie 2013.

De cealaltă parte, fostul procuror Vladimir Moşneaga califica decizia Judecătoriei Buiucani drept o „hotărâre ilegală şi nemotivată”.

Ulterior, decizia Judecătoriei Chișinău a fost atacată la Curtea de Apel Chișinău, iar pe 30 martie 2015 instanța a decis condamnarea lui Ion Perju la 10 ani de închisoare. Perju a părăsit atunci şedinţa înainte de anunţarea deciziei.

Dosarul a ajuns și pe masa magistraților de la CSJ, după ce Perju a depus recurs împotriva hotărârii Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 30 martie 2015, acesta însă fiind respins.

Ion Perju a ajuns pe banca acuzaţilor după ce, la un an după omorul lui Valeriu Boboc, în urma deconspirării unor imagini video, devenise clar că tânărul de 23 de ani, decedat în timpul evenimentelor din aprilie 2009, a fost ucis în bătaie de forţele de ordine.

Imaginile prezentate au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate de autorităţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), care arătau că, în jurul orei 01:00, în piaţă au descins 100-200 de poliţişti, care au atacat câteva grupuri de tineri reunite în centrul Chişinăului.

Ion Perju, învinuit de moartea lui Valeriu Boboc, s-a declarat nevinovat pe parcursul anchetei. El susţinea că ar fi fost ales ţap ispăşitor de către colegii săi din „poliţia criminală” a Comisariatului General de Poliţie (CGP) Chişinău.

Deşi expertiza demonstrase că anume el era printre cei care l-au lovit cu picioarele pe Valeriu Boboc, Perju a infirmat că ar fi fost bărbatul în albastru surprins lovind cu piciorul o persoană în faţa Guvernului, după cum arătau filmările din acea noapte.