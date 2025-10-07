Social Breaking news

Haos pe CFR, între Roșiori și Atârnați. Traficul feroviar, suspendat

Haos pe CFR, între Roșiori și Atârnați. Traficul feroviar, suspendat
Compania Națională de Căi Ferate (CFR) SA a anunțat marți, 7 octombrie, că, începând cu ora 06:00, traficul feroviar pe secția Roșiori Nord – Atârnați a fost temporar suspendat, din cauza ruperii unei șine la kilometrul 97+000, pe firul I. Circulația trenurilor este afectată, iar echipele Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova intervin pentru remedierea situației.

Circulație feroviară întreruptă pe tronsonul Roșiori Nord – Atârnați

Firul II al secției Roșiori Nord – Atârnați este închis permanent pentru lucrări, iar până la finalizarea intervenției, circulația feroviară pe acest tronson rămâne suspendată, informează CFR SA.

„Circulaţia trenurilor este temporar suspendată pe secţia de circulaţie Roşiori Nord – Atârnaţi, aflată pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, ca urmare a constatării unei ruperi de şină la kilometrul 97+000, pe firul I. Menţionăm că firul II este închis permanent pentru lucrări.”, au anunțat reprezentanții CFR SA.

În prezent, două trenuri staționează în stațiile Roșiori Nord și Atârnați și își vor relua deplasarea imediat după ce situația va fi remediată.

Echipele CFR SA acționează pentru remedierea șinei și reluarea circulației în cel mai scurt timp

Pentru intervenția operativă, o drezină a fost îndrumată din Roșiori Est, iar personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova se află deja la fața locului. Echipele lucrează pentru refacerea liniei, astfel încât circulația trenurilor să fie reluată în condiții de siguranță.

tren CFR

Tren CFR. Sursă foto: Unsplash

Compania feroviară a precizat că intervenția se va desfășura cât mai rapid posibil. Circulația va fi reluată imediat ce reparațiile vor fi finalizate.

Compania a transmis că prioritizează siguranța și reluarea rapidă a traficului feroviar

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a transmis că siguranța circulației feroviare rămâne prioritatea principală și că toate măsurile tehnice necesare au fost dispuse imediat pentru remedierea defecțiunii.

Compania feroviară urmărește ca intervenția să se desfășoare eficient, minimizând impactul asupra călătorilor și asupra traficului.

 

