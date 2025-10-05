Social Exclusiv

Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționăm

Comentează știrea
Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționămHaltă. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

În prezent, multe gări din țară sunt într-o stare avansată de degradare și reprezintă un risc pentru siguranța călătorilor. Haltele, în special, nu au beneficiat de nicio intervenție serioasă de zeci de ani, iar infrastructura lor continuă să se deterioreze. Un exemplu în acest sens este halta din Sânpetru German, un sat din județul Arad. Gheorghe Grad, primarul din Secusigiu, comuna de care aparține satul Sânpetru German, afirmă că renovarea acesteia ar trebui făcută de CFR.

Numeroase halte din România, lăsate să se dărâme

Imaginea cu halta din această localitate a făcut înconjurul internetului.

„Am avea în plan să renovăm dacă am avea un temei juridic să facem aceste reparații. Am avut o discuție cu CFR Infrastructură Timișoara și am înțeles că nici dânșii nu au fonduri pentru a le reabilita. Apoi, fiind ruta predată către Regio Trans, am ajuns la o înțelegere ca să ne ajute cu mici reparații de consolidare pentru siguranța cetățenilor”, ne-a spus el.

Responsabilitatea modernizării și reabilitării gării și haltele din România revine în principal CFR Infrastructură, compania de stat care administrează infrastructura feroviară. În paralel, Ministerul Transporturilor trebuie să planifice și să finanțeze proiectele de modernizare. Potrivit primarului, în aceeași stare se află și halta din Munar.

Pui cu parmezan ​​la friteuza cu aer cald, o alegere perfectă pentru cină
Pui cu parmezan ​​la friteuza cu aer cald, o alegere perfectă pentru cină
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa Regală
Evenimentul din Vadu Crișului care a legat pentru totdeauna destinul unei fete simple de Casa Regală

„La Secusigiu e cât de cât mai întreținută halta, la Munaru avem o problemă și la Sânpetru German, unde într-adevăr este un pericol pentru călători. Nu am temei juridic, nu am nicio posibilitate să pot acționa și să fac acele reparații. Nu îmi permite legea să fac asta atât timp cât nu am niciun document. Proprietatea nu este a noastră, deci nu putem interveni”, a adăugat el.

CFR Calatori

CFR Calatori. Sursă foto: Facebook/CFRCalatori

În ce măsură se pot implica autoritățile locale

În funcție de tipul lucrărilor, unele reparații pot fi realizate și prin implicarea autorităților locale, mai ales pentru gările din orașe sau comune, unde modernizarea poate include și aspecte precum iluminatul, curățenia și accesul pentru persoane cu mobilitate redusă.

Localitatea Satu Mare face parte din aceeași comună și a fost în vizorul CFR timp de mai mulți ani.

„La Satu Mare, tot așa, fiind clădirea într-un stadiu avansat de degradare, am demolat-o în urmă cu câțiva ani și am ajuns la o înțelegere să facem un mic refugiu, ca o stație de autobuz, pentru că sunt mulți călători care ajung înaintea trenului și stau în frig sau ploaie. Am face dacă am avea posibilitatea, pentru că sunt cetățeni ai comunei noastre care fac naveta la serviciu sau elevi care merg la școală, dar nu avem posibilitatea din punct de vedere juridic să acționăm”, a mai spus primarul comunei Secusigiu.

Multe clădiri, la un pas să se dărâme

În România există peste 900 de gări și haltele feroviare, însă majoritatea lucrărilor de reabilitare realizate în ultimii ani nu au fost decât mici intervenții de petecire. În loc să modernizeze complet clădirile, autoritățile s-au limitat la lucrări de peticire, care nu rezolvă problemele grave. Astfel, multe halte au ajuns un real pericol pentru călători.

În numeroase gări, sălile de așteptare sunt într-o stare deplorabilă. Mobilierul stricat, instalațiile defecte sau gunoaiele aruncate la tot pasul fac parte din imaginea pe care o au călătorii atunci când intră în aceste spații. Din acest motiv, mulți călători preferă să aștepte trenul în aer liber.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:20 - Meci de senzație între FC Sevilla și FC Barcelona. Catalanii, umiliți de andaluzi
20:11 - Cât de precise sunt inelele inteligente și cum se compară cu ceasurile de fitness
20:01 - Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționăm
19:51 - Pui cu parmezan ​​la friteuza cu aer cald, o alegere perfectă pentru cină
19:43 - Concertul lui Robbie Williams în Turcia a fost anulat de autorități pe motive de securitate
19:34 - Superliga. FCSB - Universitatea Craiova, ora 20.30. Oltenii vor să recâștige poziția de lideri. Echipele de start. Up...

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale