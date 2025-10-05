Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționăm

În prezent, multe gări din țară sunt într-o stare avansată de degradare și reprezintă un risc pentru siguranța călătorilor. Haltele, în special, nu au beneficiat de nicio intervenție serioasă de zeci de ani, iar infrastructura lor continuă să se deterioreze. Un exemplu în acest sens este halta din Sânpetru German, un sat din județul Arad. Gheorghe Grad, primarul din Secusigiu, comuna de care aparține satul Sânpetru German, afirmă că renovarea acesteia ar trebui făcută de CFR.

Imaginea cu halta din această localitate a făcut înconjurul internetului.

„Am avea în plan să renovăm dacă am avea un temei juridic să facem aceste reparații. Am avut o discuție cu CFR Infrastructură Timișoara și am înțeles că nici dânșii nu au fonduri pentru a le reabilita. Apoi, fiind ruta predată către Regio Trans, am ajuns la o înțelegere ca să ne ajute cu mici reparații de consolidare pentru siguranța cetățenilor”, ne-a spus el.

Responsabilitatea modernizării și reabilitării gării și haltele din România revine în principal CFR Infrastructură, compania de stat care administrează infrastructura feroviară. În paralel, Ministerul Transporturilor trebuie să planifice și să finanțeze proiectele de modernizare. Potrivit primarului, în aceeași stare se află și halta din Munar.

„La Secusigiu e cât de cât mai întreținută halta, la Munaru avem o problemă și la Sânpetru German, unde într-adevăr este un pericol pentru călători. Nu am temei juridic, nu am nicio posibilitate să pot acționa și să fac acele reparații. Nu îmi permite legea să fac asta atât timp cât nu am niciun document. Proprietatea nu este a noastră, deci nu putem interveni”, a adăugat el.

În funcție de tipul lucrărilor, unele reparații pot fi realizate și prin implicarea autorităților locale, mai ales pentru gările din orașe sau comune, unde modernizarea poate include și aspecte precum iluminatul, curățenia și accesul pentru persoane cu mobilitate redusă.

Localitatea Satu Mare face parte din aceeași comună și a fost în vizorul CFR timp de mai mulți ani.

„La Satu Mare, tot așa, fiind clădirea într-un stadiu avansat de degradare, am demolat-o în urmă cu câțiva ani și am ajuns la o înțelegere să facem un mic refugiu, ca o stație de autobuz, pentru că sunt mulți călători care ajung înaintea trenului și stau în frig sau ploaie. Am face dacă am avea posibilitatea, pentru că sunt cetățeni ai comunei noastre care fac naveta la serviciu sau elevi care merg la școală, dar nu avem posibilitatea din punct de vedere juridic să acționăm”, a mai spus primarul comunei Secusigiu.

În România există peste 900 de gări și haltele feroviare, însă majoritatea lucrărilor de reabilitare realizate în ultimii ani nu au fost decât mici intervenții de petecire. În loc să modernizeze complet clădirile, autoritățile s-au limitat la lucrări de peticire, care nu rezolvă problemele grave. Astfel, multe halte au ajuns un real pericol pentru călători.

În numeroase gări, sălile de așteptare sunt într-o stare deplorabilă. Mobilierul stricat, instalațiile defecte sau gunoaiele aruncate la tot pasul fac parte din imaginea pe care o au călătorii atunci când intră în aceste spații. Din acest motiv, mulți călători preferă să aștepte trenul în aer liber.