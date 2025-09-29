Incendiu la un hotel de lângă Ploiești: O persoană a fost găsită carbonizată. Update

Update, ora 10:15: O persoană a fost găsită carbonizată în hotelul din localitatea prahoveană Tătărani, care a fost cuprins, luni dimineață, de un incendiu violent.

„În urma căutărilor efectuate, a fost găsită o primă victimă - carbonizată”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

O altă persoană este în continuare de negăsit. De asemenea, potrivit ISU Prahova, la momentul izbucnirii incendiului în interiorul hotelului se aflau 5 persoane, dintre care 3 s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutări pentru identificarea persoanelor dispărute, a informat anterior ISU Prahova.

Știrea inițială: Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un hotel situat în localitatea Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. Flăcările s-au extins rapid la acoperișul clădirii, intervenția echipajelor de pompieri fiind în plină desfășurare la fața locului, potrivit ISU Prahova.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova au transmis că se desfășoară operațiuni de verificare pentru a stabili dacă în interiorul imobilului se află persoane care ar fi putut fi surprinse de incendiu.

De asemenea, inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a transmis că focul afectează o clădire cu parter plus un etaj, incendiul extinzându-se pe o suprafață estimată la aproximativ 500 de metri pătrați.

Intervenția echipajelor a dus la localizarea flăcărilor, iar acțiunile continuă pentru stingerea completă și pentru verificarea clădirii, în vederea identificării posibilelor persoane surprinse în interior.

Pentru gestionarea situației, au fost trimise la locul intervenției cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o cisternă, două autoscări și un echipaj SMURD.

„Din primele informații primite până în acest moment, incendiul se manifestă la o clădire de regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, la nivelul acoperișului. De asemenea, se efectuează recunoaștere pentru a se stabili dacă există persoane surprinse în interior”, a mai transmis ISU Prahova. La această ora, intervenția pompierilor este în plină desfășurare.