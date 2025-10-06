Transalpina rămâne închis din cauza zăpezii. Turme de oi au rămas blocate pe munte

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a informat că Transalpina rămâne închisă circulaţiei, din cauza condiţiilor meteo severe. Potrivit instituţiei, zăpada măsoară pe alocuri până la 40 de centimetri, iar vântul puternic provoacă viscol care face imposibilă desfăşurarea traficului în siguranţă. „Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, anunţă, luni, DRDP Craiova.

Mai multe turme de oi au rămas blocate în zăpadă pe munte, în apropierea Transalpinei, după ce stratul gros de omăt le-a împiedicat să coboare spre sate. Din cauza condiţiilor dificile, ciobanii au cerut ajutorul autorităţilor printr-un apel la 112, solicitând ca drumarii să intervină pentru deszăpezirea sectoarelor unde zăpada s-a acumulat în cantităţi mari, pentru ca animalele să poată fi coborâte în siguranţă.

Ninsorile timpurii din primele zile ale lunii octombrie i-au prins nepregătiţi pe crescătorii de animale din Vaideeni (Vâlcea) şi Novaci (Gorj), care nu au mai reuşit să-şi aducă turmele la vale. În total, aproximativ 7.000 de oi se află izolate la peste 1.000 de metri altitudine, în masivele Parâng, Latoriţei şi Lotrului, în imediata apropiere a şoselei Transalpina, închisă în prezent din cauza viscolului şi a stratului consistent de zăpadă.

„Pe carosabil s-a depus un strat consistent de zăpadă, iar ninsoarea continuă”, a declarat Cristi Tudor, reprezentant al DRDP Craiova, pentru Agerpres.

„Prognozele meteo indică noi ninsori în următoarele ore, ceea ce face imposibilă redeschiderea tronsonului. Dacă precipitațiile se vor opri și temperaturile vor reveni la normal pentru această perioadă – adică să nu mai înghețe noaptea – vom interveni pentru curățarea drumului și reluarea circulației. În caz contrar, traficul va rămâne restricționat până când putem garanta condiții sigure, atât pentru șoferi, cât și pentru echipele care acționează în zonă”, a precizat acesta.

Meteorologii avertizează că până joi vremea va rămâne deosebit de rece, cu ploi abundente și ninsori la altitudini mari, în special în zonele montane. Pentru următoarele două zile, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben și cod portocaliu în mai multe regiuni, iar în Constanța, Călărași și Ialomița este în vigoare chiar un cod roșu de precipitații.

„Pe parcursul intervalului menționat, în sudul, estul și centrul țării ploile vor fi extinse și consistente, cu acumulări de 25...50 l/mp, iar local, în Muntenia, Dobrogea și Moldova, cantitățile vor depăși 70...100 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar în noaptea de marți spre miercuri (7/8 octombrie) se vor semnala viscol și depuneri de zăpadă. Vântul va sufla cu putere în sud, est, la munte și izolat în restul țării, atingând 45...55 km/h, iar în Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, cea mai mare parte a Munteniei și Carpații Meridionali, rafalele pot ajunge temporar la 60...70 km/h. Temperaturile vor fi scăzute în întreaga țară, cu maxime între 12 și 18 grade și minime ce vor coborî până la 3...14 grade”, se menționează în informarea meteo emisă de ANM luni, 6 octombrie 2025.