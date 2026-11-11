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Fratele lui Viktor Orbán, în arest preventiv pentru 30 de zile. Acuzațiile din dosarul de trafic de persoane

Fratele lui Viktor Orbán, în arest preventiv pentru 30 de zile. Acuzațiile din dosarul de trafic de persoanesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Aron Orban, fratele fostului premier ungar Viktor Orbán, va petrece o lună în arest preventiv, după ce o instanță din Budapesta a admis miercuri solicitarea procurorilor. Acesta este vizat de o anchetă privind presupuse fapte de trafic de persoane, într-un dosar în care mai sunt implicate alte trei persoane, potrivit AFP.

Fratele lui Viktor Orbán, acuzat că ar fi ajutat peste 100 de cetățeni vietnamezi să obțină vize

Aron Orbán și alți trei suspecți au fost reținuți luni, în urma unei operațiuni desfășurate de Biroul Național de Investigații (NNI) și Agenția Națională pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor (NVVH). Instituția din urmă este un organism anticorupție înființat de guvernul condus de Peter Magyar, care a preluat puterea în luna mai.

Anchetatorii suspectează că cele patru persoane ar fi acționat ca parte a unei organizații criminale specializate în trafic de persoane. Potrivit NNI, suspecții ar fi ajutat peste o sută de cetățeni vietnamezi să obțină vize în anul 2024, solicitându-le în schimb un „comision de recrutare”.

Viktor Orban

Viktor Orban. Sursă foto: Facebook

Ce urmează

Procurorii au cerut arestarea preventivă a tuturor celor patru persoane, invocând posibilitatea ca aceștia să părăsească țara, să ascundă probe sau să influențeze desfășurarea anchetei.

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Instanța din Budapesta a decis însă aplicarea unor măsuri diferite. Aron Orbán și o altă suspectă au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Un al treilea suspect a primit control judiciar pentru o perioadă de patru luni, în timp ce a patra persoană a fost eliberată.

Judecătorii au apreciat că există suficiente suspiciuni care justifică măsurile dispuse. În cazul celor trei persoane vizate de măsuri restrictive, instanța a identificat riscul de fugă. Pentru Aron Orbán și cealaltă persoană arestată preventiv, a fost luată în considerare și posibilitatea obstrucționării anchetei, inclusiv prin influențarea unor viitoare declarații.

Viktor Orbán susține că ancheta îl vizează pe el

Fostul premier ungar a comentat public reținerea fratelui său încă de luni, acuzând actuala conducere de la Budapesta că încearcă să își elimine adversarii politici.

„Eu sunt ţinta, fratele meu nu este decât un instrument”, a scris Viktor Orbán pe Facebook, denunțând o „lovitură sub centură”.

Decizia instanței poate fi contestată de persoanele vizate, acestea având posibilitatea de a formula apel împotriva măsurilor dispuse.

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