Precipitațiile și ninsorile afectează condițiile de trafic în mai multe zone ale țării, iar șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza și să păstreze distanța de siguranță, potrivit InfoTrafic.

În județele Dolj și Gorj se circulă vineri dimineață, 27 noiembrie, în condiții de iarnă, în timp ce ploaia a umezit carosabilul pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi importante din România.

La primele ore ale dimineții, precipitațiile sunt prezente în șase județe, iar pe anumite sectoare de drum se circulă pe carosabil umed. În Dolj și Gorj sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare, ceea ce impune atenție suplimentară din partea conducătorilor auto.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC, carosabilul este umed pe următoarele artere rutiere:

Autostrada A1 București – Pitești

Autostrada A2 București – Constanța

Autostrada A3 București – Brașov

Autostrada A7 Ploiești – Bacău

DN 1 Ploiești – Brașov

DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu

Ploile pot reduce aderența pneurilor la suprafața drumului, iar în cazul frânării sau al schimbării direcției de deplasare, șoferii trebuie să țină cont de starea carosabilului.

Ploaia este prezentă în județele Brașov, Dolj, Harghita, Olt, Teleorman și Timiș. În aceste zone, traficul se desfășoară pe carosabil umed.

În Dolj și Gorj, situația este diferită pe anumite sectoare, unde precipitațiile sunt sub formă de ninsoare, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

La momentul informării, vizibilitatea în trafic este bună, iar autoritățile nu au raportat evenimente rutiere provocate de condițiile meteorologice.

Centrul INFOTRAFIC recomandă conducătorilor auto să reducă viteza și să manifeste prudență pe drumurile unde ploaia sau ninsoarea influențează condițiile de circulație.

Șoferii trebuie să se asigure înainte de efectuarea manevrelor, să semnalizeze din timp schimbarea direcției de deplasare și să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față.

De asemenea, este recomandată verificarea funcționării sistemelor de dezaburire înainte de plecarea la drum, pentru menținerea unei vizibilități corespunzătoare.

Condițiile meteo impun atenție sporită în special pe sectoarele unde sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare, dar și pe autostrăzile și drumurile naționale cu carosabil umed