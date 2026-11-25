Șoferii care circulă între Buzău și Brașov trebuie să țină cont de noi restricții pe DN 10, în localitatea Siriu. Măsurile intră în vigoare joi, 26 noiembrie 2026, de la ora 06:00, după ce în zonă au avut loc alunecări de teren. Circulația va fi modificată pentru a permite lucrările de stabilizare a terenului și de punere în siguranță a drumului, potrivit unui comunicat transmis de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.

Restricțiile vizează sectorul DN 10 cuprins între kilometrii 76+795 și 76+897. În intervalul 06:00–22:00, porțiunea afectată de lucrări va fi închisă circulației, iar autovehiculele cu masa totală maximă autorizată sub 3,5 tone vor folosi trasee alternative.

DRDP Buzău a anunțat că devierile se vor face în regim de sens unic, în funcție de direcția de deplasare:

„În intervalul orar 06:00 - 22:00, sectorul de drum afectat de lucrări va fi închis circulației, traficul autovehiculelor cu m.t.m.a. <3,5 t. urmând să fie deviat pe rute alternative, în regim de sens unic, astfel: pe direcția Brașov - Buzău, circulația va fi deviată de pe DN 10 pe drumurile DS 41 și DS 42, cu revenire pe DN 10 (zona Brătucu până la Pod Muscelușa); pe direcția Buzău - Brașov, circulația va fi deviată pe DC 238, pe malul opus al râului Buzău (prin satul Muscelușa cu ieșire la Districtul Siriu). Accesul autovehiculelor de mare tonaj în zona lucrărilor va fi interzis în intervalul orar 06:00 - 22:00.

Traficul greu (>3,5 t.) va putea tranzita zona doar în intervalul orar 22:00 - 06:00, prin sectorul de DN 10 semaforizat, circulația urmând să se desfășoare alternativ, pe un singur sens, cu dirijare prin semafoare. Ca rută alternativă pentru deplasarea pe timpul zilei, conducătorii autovehiculelor de mare tonaj pot utiliza traseul prin Cheia”, a transmis DRDP Buzău.

Autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone nu vor avea acces în zona lucrărilor între orele 06:00 și 22:00. Transportatorii vor putea traversa sectorul respectiv doar pe timpul nopții, între orele 22:00 și 06:00, când circulația va fi permisă alternativ, pe un singur sens, sub dirijarea semafoarelor.

Pentru deplasările din timpul zilei, șoferii vehiculelor de mare tonaj vor putea folosi ruta prin Cheia.

În intervalul 22:00–06:00, sectorul de drum afectat de lucrări va fi redeschis, însă traficul se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, cu dirijare prin semafoare.

DRDP Buzău le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele temporare și indicațiile personalului din teren, să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum. Transportatorii sunt sfătuiți să își planifice deplasările ținând cont de intervalele în care accesul este restricționat.

„DRDP Buzău recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului din teren și traseele de deviere stabilite, să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum. Participanții la trafic, în special transportatorii, sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să țină cont de restricțiile instituite. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și le mulțumim participanților la trafic pentru înțelegere și cooperare”, informează DRDP.