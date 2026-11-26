A câștigat la loterie, dar a pierdut...O imagine postată pe rețeaua de socializare X i-a adus arestarea și probabil deportarea din SUA.

Un bărbat originar din El Salvador a fost reținut de agenții americani pentru imigrație în East Boston, la câteva zile după anunțarea unui câștig de un milion de dolari la Loteria din Massachusetts.

Potrivit autorităților, pe numele său exista un ordin de deportare emis în 2014, scrie El Pais.

Ariel Antonio Velasquez-Morales a fost reținut marți, 24 noiembrie 2026. Loteria din Massachusetts anunțase câștigul său pe 18 noiembrie, sub numele Ariel Velasquez.

Bărbatul obținuse premiul la jocul cu bilete răzuibile „$2,000,000 50X Cashword”, bazat pe completarea unor cuvinte.

După validarea câștigului, a fost fotografiat ținând un cec simbolic de un milion de dolari. Imaginea avea să fie folosită ulterior și în mesajele prin care ICE a anunțat reținerea sa.

Deși premiul nominal era de un milion de dolari, Velasquez-Morales a optat pentru încasarea într-o singură tranșă, variantă care i-a adus 650.000 de dolari înainte de taxe.

Biletul câștigător fusese cumpărat de la magazinul Sumner Market, din East Boston. Potrivit informațiilor Loteriei, citate de NBC Boston, bărbatul declarase că intenționa să economisească și să investească banii.

Magazinul care a vândut biletul urma să primească un bonus de 10.000 de dolari.

Biroul ICE din Boston susține că Velasquez-Morales a intrat ilegal în Statele Unite ale Americii pe 15 mai 2013. Un judecător specializat în imigrație ar fi dispus îndepărtarea sa din țară pe 24 aprilie 2014.

Agenția a precizat că bărbatul va rămâne în custodie în așteptarea deportării. Reținerea a fost prezentată drept o operațiune de aplicare a legislației privind imigrația.

În mesajele publicate pe rețelele sociale, ICE a făcut referire la câștigul său și a folosit un ton ironic, asociind cazul cu o „loterie” a biroului din Boston.

Regulile publicate de Loteria din Massachusetts permit persoanelor de cel puțin 18 ani să cumpere produse ale loteriei de la punctele autorizate. Instituția precizează că nerezidenții își pot încasa premiile în aceleași locuri și prin aceleași proceduri disponibile celorlalți jucători.

Într-un răspuns transmis publicației El País, biroul de presă al Loteriei a reiterat că persoanele care îndeplinesc condiția de vârstă și se află fizic în Massachusetts pot cumpăra bilete și câștiga premii.

Publicația a relatat că ICE nu răspunsese întrebărilor sale despre locul în care era deținut Velasquez-Morales și despre ce se va întâmpla cu banii câștigați.