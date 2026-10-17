România s-a oferit să acopere o parte din cheltuielile pentru staționarea militarilor americani pe teritoriul său, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Propunerea vine în contextul în care administrația președintelui Donald Trump analizează prezența militară a SUA în Europa, iar tensiunile din regiunea Mării Negre au crescut. Bucureștiul pregătește și investiții de aproximativ patru miliarde de euro în baza militară Mihail Kogălniceanu, până în 2040.

România încearcă să mențină prezența militară americană pe teritoriul său printr-o propunere care presupune preluarea unei părți din costurile suportate în prezent de Statele Unite.

Potrivit Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu discuțiile, autoritățile de la București s-au alăturat Poloniei și statelor baltice în demersurile de a oferi stimulente financiare pentru menținerea trupelor americane în Europa de Est.

Informațiile au fost furnizate de surse care au solicitat anonimatul.

România găzduiește aproximativ 1.000 de militari americani, după reducerile de efective decise anul trecut de administrația Trump. Țara noastră a fost primul stat european afectat de aceste retrageri.

Departamentul american al Apărării urmează să finalizeze până la sfârșitul anului o evaluare a prezenței militare a Statelor Unite pe continentul european. Potrivit Bloomberg, rezultatele acestei analize ar putea determina noi reduceri ale numărului de soldați americani staționați în Europa.

În acest context, România și alte state de pe flancul estic al NATO încearcă să ofere condiții financiare mai avantajoase pentru continuarea misiunilor militare americane.

Una dintre principalele investiții pregătite de autoritățile române vizează Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, situată în apropierea Mării Negre.

Guvernul intenționează să aloce aproximativ patru miliarde de euro până în 2040 pentru extinderea și modernizarea bazei, astfel încât aceasta să poată găzdui mai mulți militari americani și din alte state aliate.

Planurile de consolidare a infrastructurii militare apar într-o perioadă în care România încearcă să reducă unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

În paralel, autoritățile urmăresc creșterea cheltuielilor pentru apărare de la aproximativ 2,5% din produsul intern brut la 5%, în conformitate cu obiectivele asumate în cadrul NATO.

România este și al doilea beneficiar, după Polonia, al finanțărilor disponibile prin programul european SAFE, destinat achizițiilor comune în domeniul apărării.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 16 octombrie, că Franța este primul aliat care a răspuns solicitării României privind consolidarea capacităților de apărare împotriva dronelor în zona Mării Negre. Șeful statului a vorbit despre această solicitare în contextul incidentelor înregistrate în apropierea apelor teritoriale românești.

România investighează dacă dronele care au lovit două nave comerciale în ultimele două zile aparțineau Rusiei, potrivit informațiilor prezentate de Bloomberg.

Autoritățile române continuă căutările pentru șapte membri ai echipajului unei nave lovite joi de drone aeriene, care au fost declarați dispăruți.

Atacurile au avut loc pe fondul intensificării conflictului din regiunea Mării Negre, în al cincilea an al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. În acest context, România urmărește atât consolidarea propriilor capacități militare, cât și menținerea prezenței forțelor americane și a sprijinului celorlalți aliați NATO.