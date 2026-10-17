Katie Zacharia a fost îndepărtată din funcția de purtătoare de cuvânt a președintelui american Donald Trump după numai cinci zile de la preluarea postului. Numirea sa s-a încheiat după o singură conferință de presă și mai multe zile de controverse privind prestația în fața jurnaliștilor și calificările sale juridice.

Zacharia își începuse activitatea luni și nici nu se mutase încă la Washington. Vineri, Trump a povestit că o încurajase să se gândească dacă dorește să continue în această funcție, iar ulterior un oficial al Casei Albe a anunțat că ea va primi un alt rol în administrație.

„A fost o onoare să lucrez pentru Trump”, a scris Zacharia vineri seară pe rețelele sociale. Ea l-a descris pe președinte drept „un om amabil, minunat, plin de grație, atent, entuziast și harnic” și a adăugat că și-ar dori ca mai mulți americani să îl aprecieze.

Zacharia, care atrăsese atenția lui Trump prin comentariile sale conservatoare, a susținut marți prima și singura conferință de presă în noua funcție. A citit în mare parte dintr-un text pregătit, iar sesiunea de întrebări s-a încheiat după aproximativ cinci minute și jumătate.

Ulterior, presa americană a pus sub semnul întrebării felul în care aceasta își prezentase pregătirea profesională. Mai multe articole au analizat folosirea termenului „avocată”, inclusiv de către Trump, în condițiile în care Zacharia nu promovase examenul de admitere în barou.

În aparițiile media ulterioare, ea a încercat să răspundă criticilor și a spus că nu fusese pregătită pentru confruntarea cu jurnaliștii de la Washington. Interviurile nu au oprit însă controversele.

Vineri, în timp ce traversa peluza sudică a Casei Albe pentru a pleca la un miting electoral în Georgia, Trump s-a oprit să vorbească cu reporterii. El le-a relatat că o îndemnase pe Zacharia să se gândească dacă dorește cu adevărat să ocupe funcția.

„Sincer, dacă aș fi în locul vostru, m-aș răzgândi”, le-a spus președintele reporterilor, redând conversația. „Katie, ai nevoie de asta? Nu cred că ai nevoie de asta.”

Trei persoane familiarizate cu situația au declarat că Zacharia a fost îndepărtată din funcție. Trump a sugerat că aceasta ar putea continua să lucreze pentru el într-un alt rol, pe care l-a descris drept posibil mai plăcut.

Ulterior, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a transmis că Zacharia va „trece la o nouă funcție care va fi anunțată la o dată ulterioară”.

Trump îi oferise postul vinerea precedentă. Zacharia era o comentatoare conservatoare puțin cunoscută, care apăruse neplătită la Fox News, iar mai mulți angajați ai Casei Albe nu o cunoșteau înainte de numire. Ea beneficia de sprijinul consilierei Natalie Harp, însă prestația de la prima conferință de presă a fost considerată un eșec de alți membri ai administrației, potrivit publicației americane.

În timpul unei discuții cu reporterii, un jurnalist de la The New York Times a întrebat-o în repetate rânduri în ce stat susținuse examenul de barou. Zacharia a răspuns de două ori: „Când m-am mutat în China”. Ulterior, ea a spus că auzise greșit întrebarea, deși Trump o repetase în apropierea sa.

Joi seara, Zacharia a fost intervievată de Sean Hannity la Fox News. Potrivit The New York Times, prezentatorul i-a adresat întrebări dificile și a tratat răspunsurile cu scepticism. Nici apariția de vineri dimineață în emisiunea Fox & Friends nu a fost lipsită de momente tensionate.

„Ți-ai fi dorit să-i fi spus președintelui despre examenul de admitere în barou și despre faptul că nu l-ai promovat?”, a întrebat-o prezentatorul Lawrence Jones.

„Păi, Lawrence, acele întrebări nu mi-au fost adresate”, a răspuns Zacharia.

Miercuri, înainte de anunțarea plecării sale, Steven Cheung scrisese că angajații Casei Albe fuseseră „profund impresionați de Katie în doar câteva zile de la preluarea funcției”. El afirmase și că, la finalul celui de-al doilea mandat al lui Trump, Zacharia urma să fie considerată „una dintre cele mai mari personalități din toate timpurile”.

În cele din urmă, ea a părăsit postul după cinci zile și o singură conferință de presă. The New York Times notează că mandatul său ar putea fi cel mai scurt din istoria funcției de purtător de cuvânt al Casei Albe.