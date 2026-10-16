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Purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump, ironizată de Beijing după ce a afirmat că în China nu există toalete adevărate

Purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump, ironizată de Beijing după ce a afirmat că în China nu există toalete adevărateTrump și Xi în vizita oficiala din China, 2026. sursa: captura video
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Chinez al Afacerilor Externe a reacționat cu o invitație ironică la adresa noii purtătoare de cuvânt de la Casa Albă, Katie Zacharia, în urma unor afirmații făcute de aceasta despre condițiile de trai din China. Reacția oficială a Beijingului vine după ce reprezentanta administrației americane a susținut într-un interviu că în perioada în care a locuit în această țară nu existau toalete veritabile. conform AFP.

Purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump, ironizată de Beijing după ce a afirmat că în China nu există toalete adevărate

Purtătoarea de cuvânt a diplomatiei chineze, Mao Ning, a comentat situația în cadrul unei conferințe de presă obișnuite, afișând o atitudine relaxată.

„O invităm să vină în China mai des, atunci când va avea ocazia”, a declarat zâmbind Mao Ning.

Katie Zacharia, în vârstă de 41 de ani, a locuit în China la începutul anilor 2010. Ea ar putea efectua o vizită oficială în această țară chiar în luna noiembrie, în cadrul unui summit internațional la care este așteptat să participe și președintele american Donald Trump.

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Afirmațiile din podcast despre China și viitorul economic

Comentariile care au provocat reacția Beijingului au fost făcute de Katie Zacharia în cadrul unui podcast difuzat recent. Noua purtătoare de cuvânt a evocat percepția publică din anul 2016, dinaintea primului mandat al lui Donald Trump, când mulți analiști anticipau o ascensiune rapidă a Chinei în defavoarea Statelor Unite.

„Toţi ne repetau că Hillary (Clinton) va câştiga. Că epoca de aur a Americii, gloria sa, erau terminate. Că China se va impune”, i-a spus ea comentatorului Jack Posobiec.

În continuare, reprezentanta Casei Albe a explicat motivul pentru care era sceptică la acea vreme în privința capacității Chinei de a deveni prima putere mondială, raportându-se la propria experiență din teren.

„Îmi amintesc foarte clar. Tocmai mă întorsesem din China şi îmi spuneam: cum ar putea China să fie următoarea ţară care să se impună: Nici măcar n-au toalete adevărate”, a adăugat ea.

sursa: Facebook

Contextul relațiilor dintre Washington și Beijing

Declarațiile vin într-un moment în care Donald Trump a evidențiat în repetate rânduri faptul că menține o relație bună cu președintele chinez Xi Jinping.

Cei doi lideri s-au întâlnit în luna septembrie la Washington, unde au discutat o serie de teme complexe, de la dezvoltarea inteligenței artificiale și schimbările comerciale globale, până la evoluțiile din cadrul Războiului din Iran. Cu acea ocazie, ambele părți au reafirmat intenția de a continua dialogul direct în cursul acestui an.

Controverse privind pregătirea profesională a purtătoarei de cuvânt

Pe lângă polemica diplomatică, Katie Zacharia se află în centrul atenției publice din cauza unor neconcordanțe legate de parcursul său profesional. Numită recent în funcție de Donald Trump, aceasta este acuzată că s-a prezentat în mod fals drept avocată pe rețelele de socializare și în aparițiile sale de la postul de televiziune Fox News, unde a activat ca consultantă.

Deși a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Pepperdine din California, nu există date oficiale care să ateste că ar fi promovat examenul de intrare în barou în vreun stat american.

Întrebată despre această situație de către postul Real America's Voice, ea a oferit o explicație legată de perioada mutării sale în Asia.

Ea a afirmat că s-a înscris inițial pentru a susține examenul de barou, dar a fost apoi ”distrasă şi copleşită” de mutarea sa în China, unde urma să se alăture soțului său.

O primă conferință de presă neobișnuită la Casa Albă

Membru mai puțin cunoscut al echipei de comunicare înainte de această numire, Katie Zacharia i-a succedat în funcție lui Karoline Leavitt, un alt cadru loial lui Donald Trump, care a renunțat la post în luna august pentru a se dedica familiei.

Debutul noii purtătoare de cuvânt a fost unul atipic. În cadrul primei sale conferințe de presă la Casa Albă, de marți, aceasta a susținut o sesiune extrem de scurtă, preluând întrebări de la doar trei jurnaliști selectați în prealabil.

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