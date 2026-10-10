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Trei zodii chinezești au noroc pe 11 octombrie. Ce le rezervă ziua

Trei zodii chinezești au noroc pe 11 octombrie. Ce le rezervă ziuazodii / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Tigru, Capră și Câine se numără printre cele câteva zodii chinezești favorizate de configurația astrală a zilei de 11 octombrie 2026, potrivit interpretărilor astrologice bazate pe calendarul chinezesc.

Zodii cu noroc

Data este asociată cu o zi a Calului de Pământ (Wu Wu), iar relațiile tradiționale dintre semne indică o compatibilitate deosebită între Cal, Tigru, Câine și Capră.

În calendarul chinezesc, 11 octombrie este o zi de succes, în care sunt considerate favorabile activități precum deschiderea unei afaceri, călătoriile, mutarea într-o locuință sau încheierea unor proiecte.

Ziua intră însă în conflict direct cu Șobolanul, astfel că persoanele născute sub acest semn sunt sfătuite să manifeste mai multă prudență.

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Tigrul, susținut de energia zilei

Pentru persoanele născute în anii Tigrului, 11 octombrie poate fi o zi favorabilă pentru acțiuni care presupun inițiativă, colaborare și luarea unor decizii concrete.

Tigrul se află în trigon cu Calul, alături de Câine, în sistemul tradițional al compatibilităților chinezești. Această combinație este asociată cu o energie mai dinamică și cu susținere pentru proiectele în care este nevoie de determinare.

O analiză a calendarului chinezesc pentru luna octombrie indică, de asemenea, 11 octombrie drept una dintre zilele favorabile pentru Tigru, în special în contexte în care rezultatele sunt obținute prin cooperare și efort constant. sajucheop.com

Capra poate profita de oportunități

Capra este al doilea semn avantajat de configurația zilei. În astrologia chineză, Capra și Calul formează o relație de tip „Liuhe”, considerată una dintre conexiunile armonioase dintre semne. bazi2u.com

Pentru nativii acestei zodii, energia zilei poate fi asociată cu relațiile personale, colaborările și situațiile în care este nevoie de flexibilitate.

Data de 11 octombrie este inclusă și în unele calendare astrologice chinezești printre zilele favorabile pentru Capră. În această interpretare, oportunitățile pot apărea mai ales atunci când nativii sunt dispuși să își ajusteze planurile și să profite de schimbările de situație.

Câinele, printre semnele favorizate

Câinele beneficiază, la rândul său, de relația armonioasă cu Calul. Cele două semne fac parte din aceeași combinație de trigon cu Tigrul, ceea ce transformă ziua de 11 octombrie într-un moment interesant pentru inițiative și proiecte comune.

caine zodiac

caine zodiac / sursa foto: dreamstime.com

Interpretările pentru săptămâna 5-11 octombrie 2026 indică deja Câinele printre semnele care pot avea parte de evoluții favorabile pe zona financiară. Potrivit acestei interpretări, spre finalul săptămânii pot deveni mai vizibile rezultatele unor decizii luate anterior.

Ce arată calendarul chinezesc pentru 11 octombrie

Din perspectiva calendarului tradițional, 11 octombrie 2026 este ziua Wu-Wu, asociată Calului de Pământ, în luna Câinelui de Pământ și anul Calului de Foc. Sunt indicate ca favorabile, printre altele, căsătoria, deschiderea unei afaceri, călătoriile și mutarea într-o locuință. yourchineseastrology.com

Există și intervale orare considerate favorabile. Un calendar chinezesc indică perioade precum 05:00-07:00, 11:00-13:00, 15:00-17:00 și 17:00-19:00, însă interpretarea exactă poate varia în funcție de metoda astrologică utilizată și de datele de naștere ale fiecărei persoane. yourchineseastrology.com

Este important de precizat că astrologia chineză reprezintă un sistem tradițional de interpretare și nu oferă predicții științifice despre evenimentele viitoare.

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