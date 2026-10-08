8 octombrie 2026 poate aduce întâlniri importante și schimbări în plan sentimental pentru trei zodii, într-o perioadă în care Venus retrograd readuce în atenție relațiile, atracțiile și alegerile afective. Astrologic, ziua este marcată de prezența Lunii în Fecioară, în timp ce Venus se află în Scorpion și este retrograd, o combinație asociată cu introspecția și cu reevaluarea vieții amoroase.

Pentru Gemeni, Balanță și Leu, contextul astral poate favoriza apariția unei persoane noi sau o apropiere neașteptată de cineva deja cunoscut. Nu este însă vorba despre certitudini, ci despre interpretări astrologice ale tranzitelor zilei.

Venus a intrat în retrogradare pe 3 octombrie și va rămâne astfel până pe 13 noiembrie, perioadă pe care astrologii o asociază cu revizuirea relațiilor și a sentimentelor.

Pentru Gemeni, ziua de 8 octombrie poate aduce un context favorabil unei interacțiuni spontane. Marte se află în Leu și formează un sextil cu Uranus în Gemeni, aspect considerat din perspectivă astrologică favorabil inițiativei, schimbărilor și situațiilor neprevăzute.

O conversație obișnuită se poate transforma astfel într-o discuție cu potențial romantic. Pentru cei singuri, atenția poate veni din partea unei persoane întâlnite prin intermediul cercului de prieteni, al unei activități cotidiene sau într-un context în care nu era planificată o întâlnire.

Totuși, Venus retrogradă recomandă prudență. Atracția poate fi puternică, dar este nevoie de timp pentru a vedea dacă există și compatibilitate reală.

Balanțele se află într-o perioadă în care relațiile pot deveni mai importante. Soarele traversează semnul Balanței pe 8 octombrie, iar în cursul zilei Luna se îndreaptă către acest semn, ceea ce, în interpretarea astrologică, poate accentua nevoia de apropiere și armonie. astrosofa.com

Pentru cei singuri, poate apărea o persoană care atrage atenția prin modul de comunicare și prin naturalețea interacțiunii. Nu este exclus ca întâlnirea să pornească de la o conversație aparent banală.

În același timp, Venus retrogradă în Scorpion sugerează că sentimentele trebuie evaluate cu atenție. O conexiune intensă nu înseamnă automat că este vorba despre o relație de durată.

Leii beneficiază de poziționarea lui Marte în propriul semn, iar planeta formează pe 8 octombrie un sextil cu Uranus. În astrologie, acest aspect este asociat cu spontaneitatea, curajul și dorința de a ieși din rutină. astrosofa.com

Pentru un Leu singur, contextul poate favoriza o întâlnire prin intermediul unei activități sociale, al unui eveniment sau al unei schimbări de plan în ultimul moment.

Atracția poate fi rapidă, însă perioada Venus retrogradă pune accentul mai degrabă pe observarea sentimentelor decât pe decizii definitive. Relația poate începe discret și se poate clarifica în zilele următoare.

Pe parcursul zilei, Luna se află în Fecioară și formează mai multe aspecte cu alte planete. Un sextil între Lună și Venus poate susține apropierea emoțională, în timp ce un sextil între Lună și Mercur favorizează comunicarea. astrosofa.com

În același timp, ziua are și aspecte mai tensionate. Luna formează un careu cu Uranus, iar spre finalul zilei apare o opoziție între Lună și Saturn. Aceste configurații pot aduce schimbări de dispoziție, ezitări sau nevoia de a analiza mai atent o situație sentimentală. astrosofa.com

Prin urmare, 8 octombrie nu trebuie privită astrologic doar ca o zi a începuturilor romantice. Este și o perioadă în care oamenii își pot reconsidera așteptările și pot observa mai clar ce își doresc de la o relație.