China intervine în războiul din Iran. Ce a anunțat Beijingul

China este pregătită să apere „drepturile și interesele legitime” ale Iranului, în timp ce solicită atât Teheranului, cât și Statelor Unite să dea dovadă de rațiune și reținere în conflictul din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri, la Beijing, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în cadrul unei întâlniri cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, potrivit Reuters. Declarațiile au fost făcute pe 16 septembrie 2026, în capitala Chinei, pe fondul continuării confruntării dintre Iran și Statele Unite.

Vizita lui Abbas Araghchi la Beijing are loc într-un moment în care China încearcă să își consolideze rolul diplomatic în dosarul iranian. Ministerul chinez de Externe anunțase cu o zi înainte că șeful diplomației iraniene urma să se întâlnească cu Wang Yi pentru discuții privind relațiile bilaterale și evoluțiile regionale și internaționale.

În timpul întrevederii, Wang Yi a declarat că Beijingul este dispus să consolideze dialogul și cooperarea cu Iranul și să protejeze drepturile și interesele pe care China le consideră legitime.

„China și Iranul sunt legate printr-un parteneriat strategic global. China este dispusă să consolideze dialogul și cooperarea cu Iranul și să apere în mod eficient drepturile și interesele legitime ale acestuia”, a transmis Wang Yi, potrivit Ministerului chinez de Externe.

În același timp, mesajul Beijingului nu s-a limitat la sprijinul acordat Iranului. Wang Yi a cerut ambelor părți implicate în conflict să evite escaladarea.

„Încurajăm Iranul și Statele Unite să rămână raționale și reținute”, a declarat ministrul chinez, potrivit relatării AFP.

Wang Yi a pledat pentru reconstruirea cadrului diplomatic dintre Washington și Teheran și revenirea la negocieri pe baza înțelegerilor existente în cadrul memorandumului de la Islamabad. Reuters relatează că ministrul chinez a cerut celor două părți să refacă mecanismul de negocieri și să reia discuțiile diplomatice.

Beijingul a transmis, de asemenea, că prelungirea confruntării nu este în interesul părților implicate și nici al comunității internaționale.

Un punct important al mesajului chinez îl reprezintă Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute maritime pentru transportul internațional de energie.

#Exclusive: Chinese Foreign Minister Wang Yi held talks with Minister of Foreign Affairs of Iran Seyyed Abbas Araghchi on Wednesday in Beijing. #frontlinestory pic.twitter.com/CYYe8RaivC — CGTN (@CGTNOfficial) September 16, 2026

Potrivit Reuters, Wang Yi a cerut redeschiderea acestei rute și a subliniat necesitatea stabilizării transporturilor energetice internaționale.

Ministerul chinez de Externe confirmase pe 15 septembrie că Abbas Araghchi urma să viziteze China pe 16 septembrie și că avea programată o întâlnire cu Wang Yi.

Beijingul și Teheranul au menținut în ultimele luni contacte diplomatice constante în legătură cu conflictul și negocierile dintre Iran și Statele Unite. În iunie, Wang Yi afirmase că China sprijină dialogul și negocierea și că este pregătită să contribuie la reducerea tensiunilor din regiune.

China a insistat în mod repetat și asupra necesității soluționării problemei navigației prin Strâmtoarea Ormuz. Beijingul susține că interesele Iranului trebuie respectate, dar și că libertatea și securitatea navigației în această rută internațională trebuie garantate.

Declarațiile lui Wang Yi transmit două mesaje în paralel: China își reafirmă parteneriatul strategic cu Iranul, dar în același timp încearcă să se poziționeze ca susținător al dialogului și al reducerii tensiunilor.

Întâlnirea de la Beijing are loc și într-un context mai larg al relațiilor dintre China și Statele Unite. Washingtonul urmărește cu atenție sprijinul economic și diplomatic acordat de Beijing Teheranului, în timp ce China continuă să pledeze public pentru negocieri și pentru o soluție diplomatică.

În acest context, vizita lui Araghchi oferă Beijingului o nouă ocazie de a discuta direct cu Teheranul despre conflict, negocieri și situația din Strâmtoarea Ormuz.