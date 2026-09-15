Scandalul recent făcut de ONG-ul CodePink oferă o imagine în timp real a operațiunilor de influență de tip „cal troian” pe care le va examina audierea Camerei Reprezentanților, scrie Fox News.

Marțea trecută, la colțul străzilor Church Street și 16th Street NW, la câteva străzi distanță de Casa Albă, Christine Balling, fostă consilieră a Comandamentului Operațiunilor Speciale Sud al SUA, a condus o discuție în grup despre amenințarea la adresa securității naționale pe care Cuba, condusă de comuniști, o reprezintă pentru SUA.

Deodată, o fostă vedetă a baschetului universitar, Olivia DiNucci, cu o față proaspătă, s-a ridicat pentru a fura scena la Institutul de Politică Mondială, strigând în timp ce strângea în mână un banner pictat manual: „SANȚIUNILE UCID ÎN CUBA”.

„Există solidaritate globală cu Gaza, Cuba și ICE aici”, a strigat DiNucci fără suflare, în timp ce ofițerii de securitate i-au apucat bannerul și au împins-o pe o ușă laterală, în timp ce ea continua să strige, „pentru că eliberarea poporului nostru este înrădăcinată în vecinii noștri!”

Cu litere mici, bannerul avea afilierea organizațională și ideologică a lui DiNucci: „CODEPINK”.

DiNucci este o organizatoare politică cu sediul în Washington, care lucrează în cadrul CodePink, un grup de agitație politică de stânga, și își petrece zilele și serile ca protestatar profesionist și tâmpenie obișnuită, perturbând cine, audieri și conferințe ca asistentă a cofondatoarei CodePink, Susan Medea Benjamin.

Grupul lor susține Partidul Comunist din Cuba și a condus caravane către națiunea insulară, în timp ce oficialii Departamentului Trezoreriei investighează dacă au încălcat vreo lege care interzice americanilor să facă afaceri cu regimul comunist.

Pentru Balling și colegul ei, Michael Gonzalez, cercetător senior la Heritage Foundation și un cubanez-american care se opune ferm guvernului comunist din Cuba, teatrul politic al lui DiNucci nu a fost actul benign al unui grup „anti-război”, așa cum se descrie CodePink.

„CodePink – și alte organizații similare – acționează în esență ca niște cai troieni. Ei ies în scenă și sunt meniți să perturbe și să distrugă din interior”, a declarat Balling.

„Sunt cu adevărat interesați să divizeze America și, procedând astfel, să o slăbească”, a continuat ea, „și să crească fricțiunile dintre americani, convingându-i pe unii americani că ideea americană, visul american, libertățile de care ne bucurăm, toate lucrurile de genul acesta, sunt minciuni și nu merită să luptăm pentru ele și că dușmanii noștri sunt victimele noastre.”

Confruntarea are loc în contextul în care parlamentarii Camerei Reprezentanților convoacă marți o audiere, intitulată „Cai troieni: operațiuni secrete de influență malignă străină în America”, pentru a examina o întrebare amplă: cum promovează activiștii americani, organizațiile non-profit, operațiunile media și influencerii de pe rețelele sociale, precum streamerul Twitch Hasan Piker, interesele națiunilor adverse, inclusiv China, Iranul și Cuba, în interiorul Statelor Unite?

Piker s-a alăturat delegației CodePink în Cuba la începutul acestui an, pozând pentru o fotografie la Havana cu cofondatoarea CodePink, Jodie Evans, ambii fiind, de asemenea, sub controlul Departamentului Trezoreriei.

„Națiuni adverse precum China, Rusia și Cuba desfășoară operațiuni de influență malignă aici, în Statele Unite, utilizând influenceri de pe rețelele sociale, cum ar fi Hasan Piker, ca intermediari pentru a promova comunismul și a-și promova propaganda falsă”, a declarat pentru Fox News Digital deputatul Bill Huizenga, republican din Michigan, președintele Subcomisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților pentru Asia de Sud și Centrală.

„Scopul meu este să ridic cortina pentru a expune aceste operațiuni și a le împiedica să submineze securitatea noastră națională, capitalismul și Visul American”, a spus Huizenga.

Audierea va reuni mai multe aspecte ale presupusei influențe străine dezvăluite de investigații privind banii, organizarea politică, călătoriile în străinătate, operațiunile media și relațiile dintre activiștii americani și entități și interese străine. Majoritatea grupurilor fac parte din „alianța roșu-verde” a grupurilor socialiste și comuniste, simbolizate de culoarea roșie, care lucrează îndeaproape cu grupuri islamiste, cum ar fi organizația anti-Israel Studenți pentru Justiție în Palestina, reflectată de culoarea verde, un simbol al Islamului.

Cea mai mare rețea financiară examinată de Fox News se concentrează pe Neville Roy Singham, un magnat tehnologic născut în America, care locuiește la Shanghai, la sfârșitul anului trecut, stând pe o scenă de la Hotelul Golden Tulip în timpul unei conferințe despre „Sudul Global”, ținând un discurs în care susține Partidul Comunist Chinez, liderul Chinei, Xi Jinping, și „noua ordine mondială” a Chinei.

O investigație Fox News, publicată la începutul acestui an, a examinat 223 de tranzacții în valoare totală de 591 de milioane de dolari pe cinci continente între 2017 și 2025, urmărind fluxul de bani prin mai multe niveluri de organizații și către o rețea transnațională estimată la aproximativ 2.000 de organizații.

În 2017, Singham s-a căsătorit cu Evans, cofondatorul CodePink, într-o ceremonie în Jamaica la care au participat Benjamin și alți lideri pro-comuniști. Analiza Fox News a documentat 278 de milioane de dolari care curg de la Singham către șase organizații non-profit principale care fac propagandă anti-americană și pro-China, începând cu 2017: BreakThrough BT Media Inc., CodePink Women for Peace, Justice and Education Fund Inc., People's Forum Inc., People's Support Foundation Ltd. și Tricontinental Ltd.

Organizațiile și directorii lor au negat orice abatere și susțin că sunt ținta unor „vânători de vrăjitoare” anticomuniste. Singham nu a răspuns solicitărilor repetate de comentarii.

Huizenga și martorii audierii spun că Congresul trebuie să examineze dacă guvernele adverse influențează discursul politic american prin intermediul mesagerilor interni, menținând în același timp puterea străină la distanță.

167,5 milioane de dolari către People's Support Foundation Ltd., o organizație non-profit cu sediul în Chicago, în consiliul de administrație fiind Evans de la CodePink, care direcționează bani către proiecte din străinătate;

68,7 milioane de dolari către Justice and Education Fund Inc., o organizație non-profit cu sediul în New York City, care direcționează granturi către cauze de extremă stânga pe plan intern și internațional;

22,44 milioane de dolari către People's Forum, un centru pentru organizarea pro-comunistă în New York City;

16,76 milioane de dolari către Tricontinental Ltd., un think tank cu sediul în Massachusetts, condus de un prieten de-al lui Singham, Vijay Prashad, care a condus o sesiune despre viitorul marxismului la nunta lui Singham cu Evans. 1,33 milioane de dolari către CodePink, un grup de extremă stânga, pro-Cuba și pro-China, cu sediul în California, care a sprijinit Republica Islamică Iran și campaniile anti-Israel; 1,098 milioane de dolari către BreakThrough BT Media, o filială de propagandă cu sediul în New York a rețelei care administrează BreakThrough News, o organizație media care este adesea prima care difuzează imagini și videoclipuri cu proteste anti-americane.

Acesta a fost doar primul nivel. Cele șase organizații non-profit care au primit direct bani de la Singham au distribuit ulterior aproximativ 163 de milioane de dolari către 52 de organizații - inclusiv ele însele - și cinci regiuni geografice identificate în evidențele financiare.

Unsprezece grupuri dintr-un alt nivel au distribuit aproximativ 150 de milioane de dolari către patru organizații non-profit și cinci regiuni geografice, inclusiv 23 de milioane de dolari direcționați către Africa Subsahariană.

Arhitectura financiară a fost însoțită de organizare politică, operațiuni media și activitate ideologică, care include exemplul proaspăt de teatru politic declanșat de CodePink la perturbarea din această săptămână de la panelul Institutului de Politică Mondială despre Cuba.

Balling, fosta consilieră a Comandamentului Sudic al Operațiunilor Speciale ale SUA, a folosit ocazia pentru a ilustra exact punctul pe care Gonzalez și ea îl contraziceau de la Heritage Foundation.

„Metoda lor de operare”, a spus ea, „este de a perturba, desigur, pentru a obține fragmente sonore pe Twitter sau Instagram sau orice altceva, dar nu sunt niciodată interesați de un dialog respectuos.”

„Ceea ce a fost extraordinar este că eram pe punctul de a vorbi despre CodePink și Socialiștii Democrați ai Americii, DSA, deoarece ambii sunt membri ai celei mai mari organizații pro-regim cubaneze din Statele Unite, numită Rețeaua Națională pentru Cuba”, a spus Balling.

„Și faptul că s-a ridicat și a încercat să perturbe evenimentul a fost pur și simplu un exemplu minunat pentru public” al acțiunilor CodePink. „De fapt, ei sunt purtători de cuvânt ai cauzelor antiamericane, care se întâmplă să fie cauze foarte pro-Partidul Comunist Chinez și... regimul Castro.”

La momentul potrivit, la ora 18:42, la mai puțin de o oră după încheierea evenimentului, în jurul orei 18:00, CodePink a postat pe X un videoclip de 1 minut și 35 de secunde, atent selectat și cu legendă, al izbucnirii lui DiNucci. Același videoclip a fost postat pe canalul oficial de YouTube al CodePink.

Balling a spus că mesajul CodePink a promovat „interesele, sincer, ale dușmanilor noștri, Partidul Comunist Chinez și apoi regimul cubanez”.

„Metoda lor de operare”, a spus ea, „este să perturbe conversația, desigur, pentru a obține fragmente sonore pe Twitter sau Instagram sau orice altceva, dar nu sunt niciodată interesați de un dialog respectuos.”

Într-adevăr, CodePink a postat videoclipul pe contul său oficial de Instagram, etichetând-o pe DiNucci.

„Dacă ar fi fost dispusă să se oprească din țipat”, a spus Balling, Gonzalez și ea „ar fi fost chiar încântate să aibă o dezbatere cu ea, dar acesta nu este modul lor de operare.”

Până la sfârșitul serii, perturbarea conversației devenise și un comunicat de presă pe site-ul CodePink, în care DiNucci era menționată drept „persoana de contact media” și le oferea jurnaliștilor „filmări video fără marcă”.