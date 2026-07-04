Președintele american Donald Trump a făcut apel la americani să protejeze libertățile pe care fondatorii națiunii le-au imaginat acum 250 de ani împotriva amenințării comuniste reprezentate de Democrații de stânga radicală, vorbind în ajunul Zilei Independenței de la Muntele Rushmore, porivit Reuters.

„Stăm sub monumentul acestor eroi, un adevărat grup de oameni incredibili, și ne dedicăm din nou să fim o națiune la fel de mare, îndrăzneață, nobilă și măreață ca acești giganți americani, iar acest lucru nu este ușor de făcut, dar o vom face”, a declarat Trump la muntele de granit din Dakota de Sud, unde sunt sculptate capetele a patru președinți americani.

„Există acum o renaștere a amenințării comuniste în țara noastră, inclusiv din partea nou-veniților care îmbrățișează idei total opuse modului nostru de viață și marelui nostru succes”, a spus el. „Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple”, a adăugat Donald Trump.

El a făcut astfel de observații despre câștigurile candidaților de extremă stânga din SUA, așa-numiții „socialiști democrați” din ultima săptămână, dar a prezentat cel mai punctual și extins argument pe această temă vineri.

Trump a spus că amenințarea vine și din partea „nou-veniților în țara noastră”, legând retorica sa anticomunistă de tema anti-imigrație care a făcut parte din punct de vedere istoric din critica comunismului în Statele Unite. Trump a spus, la un moment dat, vineri, că nou-veniții trebuie expulzați.

„Ne hotărâm și jurăm ca toți să audă că cetățenii Statelor Unite ale Americii vor învinge rapid comunismul... Îi vom trimite repede afară și vom continua să ne construim țara mai mare și mai bună, mai puternică ca niciodată. America nu va fi niciodată o țară comunistă!”, a spus Trump, înainte de a trece imediat la problema în discuție.

„Putem pierde alegerile intermediare doar dacă ne permitem să le pierdem”, a declarat președintele.

Patru candidați de stânga radicală, inclusiv trei socialiști democrați, au câștigat alegerile primare democrate competitive în New York săptămâna trecută și în Colorado marți. Candidații de extremă stânga ​​au câștigat, de asemenea, competiții interne în Kentucky, New Jersey, Ohio, Pennsylvania și Texas.

Săptămâna trecută, Trump a numit victoriile lor „cea mai mare amenințare la adresa țării noastre de la înființarea sa”.

Sâmbătă, Trump urma să se adreseze unei mulțimi la National Mall înaintea unui spectacol masiv de artificii, în mijlocul unui val de căldură puternic care a perturbat sărbătorile de 4 iulie pe o mare parte a țării. La Muntele Rushmore, temperatura a fost de 65 de grade Fahrenheit (18 grade Celsius).