Stânga radicală din SUA încearcă din nou să-l dea jos pe Trump. Acum invocă amenințarea pentru Iran care a dus la armistițiu

Congresmeni Democrați din Statele Unite cer în mod deschis activarea Amendamentul 25 al Constituției SUA pentru înlăturarea președintelui Donald Trump, după ce liderul de la Casa Albă a lansat amenințarea extremă la adresa Iranului care a dus la acordul de încetare a focului pentru două săptămâni, potrivit WHYY.

Declarația a declanșat reacții politice imediate la Washington, amplificând tensiunile interne într-un moment în care situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de volatilă.

Potrivit mai multor surse, mai mult de 70 de membri ai Partidului Democrat din Congres au cerut fie declanșarea procedurii prevăzute de Amendamentul 25, fie alte mecanisme de îndepărtare a președintelui din funcție.

În paralel, alte estimări indică faptul că numărul susținătorilor acestor demersuri a depășit 80 de parlamentari în Camera Reprezentanților, ceea ce arată o mobilizare semnificativă în rândul opoziției.

Senatorul Democrat Chris Murphy a reacționat public, afirmând: „Dacă aș fi în Cabinetul lui Trump, mi-aș petrece Paștele sunând avocați constituționali despre Amendamentul 25. Este complet, total dezechilibrat.”

Alți legislatori au mers mai departe, sugerând că declarațiile președintelui ar putea avea implicații grave în plan internațional, inclusiv riscul unor acțiuni considerate crime de război, în contextul amenințărilor privind infrastructura civilă iraniană.

Controversa a fost generată de un mesaj public al lui Donald Trump, în care acesta a amenințat Iranul că, în lipsa redeschiderii Strâmtorii Ormuz, consecințele vor fi devastatoare.

„O întreagă civilizație va muri în această seară, pentru a nu mai fi adusă niciodată înapoi”, a scris Trump, adăugând că nu își dorește acest scenariu, „dar probabil se va întâmpla”.

Potrivit unui material al agenției Reuters, limbajul utilizat de liderul american ar fi generat îngrijorare la nivel internațional și chiar în rândul unor aliați politici, fiind considerat extrem de violent.

Amendamentul 25 al Constituției SUA permite înlăturarea unui președinte din funcție în cazul în care acesta este considerat incapabil să își exercite atribuțiile.

Procedura presupune ca vicepreședintele — în prezent JD Vance — și majoritatea membrilor Cabinetului să transmită Congresului o declarație oficială. Ulterior, dacă președintele contestă decizia, este necesar un vot de două treimi în ambele camere ale Congresului pentru confirmarea înlăturării.

Acest mecanism nu a fost folosit niciodată pentru demiterea forțată a unui președinte în funcție, fiind utilizat doar temporar în situații medicale sau pentru ocuparea unor funcții vacante.

În timp ce democrații au reacționat rapid, majoritatea republicanilor au evitat să comenteze declarațiile lui Trump.

Există totuși și excepții. Unele voci din Partidul Republican au exprimat rezerve, iar figuri politice apropiate anterior de Trump au sugerat chiar luarea în considerare a Amendamentului 25.

Senatoarea republicană Joni Ernst a respins însă acuzațiile potrivit cărora administrația ar putea comite crime de război, declarând că acțiunile fac parte dintr-o „operațiune în desfășurare” și că președintele „folosește pârghiile de care dispune”.

Deși apelurile pentru activarea Amendamentului 25 s-au intensificat, nu toți democrații consideră măsura realizabilă.

Senatorul Sheldon Whitehouse a declarat că, în contextul actual, demersul nu este realist, invocând lipsa sprijinului necesar în interiorul administrației și în rândul republicanilor.

Acesta a afirmat: „Din păcate, invocarea Amendamentului 25 nu este realistă în acest moment”, sugerând că opoziția ar trebui să caute alte căi politice pentru a-l învinge pe Trump.

Criza politică internă din SUA are loc pe fondul unei escaladări majore în relațiile cu Iranul. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial, a devenit un punct critic în conflict.

Amenințările lui Trump au fost urmate de evoluții rapide: administrația americană a acceptat ulterior o încetare temporară a focului de două săptămâni, după semnale de deschidere din partea Teheranului.

Cu toate acestea, reacțiile politice de la Washington nu s-au diminuat, iar apelurile pentru măsuri împotriva președintelui au continuat, chiar și după anunțarea armistițiului.

În ciuda presiunii politice crescute, pragul ridicat necesar pentru aplicarea Amendamentului 25 face ca o astfel de măsură să fie, în prezent, puțin probabilă.

Totuși, situația reflectă un nivel ridicat de polarizare politică în Statele Unite, amplificat de tensiunile externe și de retorica prezidențială, într-un context geopolitic instabil.