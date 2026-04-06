Marea dilemă în privința imprevizibilului Donald Trump. Ce va face președintele SUA după mesajul isteric?

Declarațiile furibunde ale lui Donald Trump, la adresa Iranului, una dintre temele podcastului moderat, luni, de Robert Turcescu, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care a participat Adrian Severin. Fostul ministru de Externe al României a remarcat discursul extrem de dur al liderului de la Casa Albă, ieșit din comun pentru astfel de nivel diplomatic. Și e greu de spus cum va acționa Trump, marți, în Iran.

Adrian Severin a remarcat faptul că limbajul folosit de Donald Trump este unul extrem de dur, ieșit din tiparele comunicării la nivel înalt. Fostul șef al diplomației române a atras atenția asupra faptului că o astfel de abordare poate indica o pierdere a controlului în momente de presiune maximă.

„Avem de a face totuși cu niște oameni care, măcar în aparență, se pare că nu sunt cu totul stăpâni asupra discernământului minții și nervilor lor. Vreau să cred, tind să cred, că această retorică pe care oricum nu o pot accepta, nu o pot valida, de ce? Pentru că am ajuns la o anumită vârstă și toată școala mea politico-diplomatică merge în cu tot o altă direcție.

Dimpotrivă, în diplomație, noi trebuie să evităm limbajul vecinilor care se ceartă peste gard, pentru că a cântat cocoșul unuia pe gardul celuilalt. Deci, tocmai pentru că acest limbaj diplomatic nu ține de buna creștere, cum am spune noi în limbaj curent, nu ține de cei șapte ani de acasă, de educație, ea ține de necesitate”, a explicat Adrian Severin.

În contextul unor mize concrete și al riscului unui conflict armat, Severin subliniază că moderația verbală este esențială pentru a lăsa loc negocierilor. În opinia sa, scopul final al oricărei interacțiuni internaționale, oricât de tensionată, trebuie să fie găsirea unei soluții de pace.

„Cu atât mai mult cu cât interesele sunt divergente și ele se ciocnesc, cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-un conflict de ordin material, un conflict militar, un conflict care are mize foarte, foarte concrete, cu atât mai mult deci cu cât lucrurile stau așa, în limbaj trebuie să fim blânzi, să fim catifelați. Pentru că până la urmă orice conflict trebuie să ducă spre rezolvare. Nimeni nu poate trăi într-un conflict permanent, nimeni nu poate dori un război permanent. Unii da, câștigă din războaie prelungite, dar nici măcar aceia nu pot trăi într-un război nesfârșit”, a completat fostul ministru.

Robert Turcescu s-a declarat surprins de contrastul dintre postările virulente ale lui Donald Trump și realitatea discuțiilor purtate în spatele ușilor închise. Deși discursul public sugerează o ruptură totală, semnalele de la Washington indică faptul că se caută încă o cale de dialog.

„Lucrurile sunt cu atât mai bizare cu cât înțelegem că la ora la care, iată, facem chiar acest podcast au loc negocieri intense între americani și iranieni. Ba chiar Donald Trump a admis în declarațiile care au fost ulterioare acelei postări, că există semne bune și că lucrurile s-ar putea rezolva pe parcursul zilei de astăzi”, a precizat Robert Turcescu.