Ancheta privind rețeaua „subversivă” anti-AI a miliardarului marxist Neville Roy Singham, stabilit în China comunistă, este „enormă”, a declarat un fost consilier al Trezoreriei, citat de Fox News.

Un nou raport leagă extremiștii de stânga susținuți de Neville Roy Singham de campanii care au blocat investiții în AI și centre de date în valoare de 23,6 miliarde de dolari în 14 state.

Fostul consilier senior al Trezoreriei Sam Lyman afirmă că ancheta Districtului Sudic din New York privind finanțele din spatele rețelei de activiști de extremă stânga legate de omul de afaceri marxist american Neville Roy Singham marchează una dintre cele mai semnificative evoluții de până acum în ceea ce privește controlul guvernului federal asupra organizației și a protestelor de extremă stânga din SUA.

„Este o evoluție enormă, deoarece este una dintre primele acțiuni legale care analizează mai profund această rețea, care se numără printre cele mai subversive rețele politice de aici din Statele Unite, punct”, a declarat Lyman.

El a reacționat la raportul Fox News conform căruia procurorul american Jay Clayton din Districtul Sudic din New York a deschis o anchetă a marelui juriu privind finanțele din spatele rețelei de activiști extinse a lui Singham.

Fostul oficial al Trezoreriei, care acum este șef de cercetare la Bitcoin Policy Institute, a publicat luni un nou raport care examinează rolul rețelei Singham în organizarea opoziției față de infrastructura de inteligență artificială și dezvoltarea centrelor de date în întreaga țară.

Cercetătorii concluzionează că aproximativ 23,6 miliarde de dolari în investiții propuse în AI și centre de date au fost amânate, reduse sau blocate în campanii în care Partidul pentru Socialism și Eliberare a servit drept „mobilizator critic în eforturile care au întârziat, redus sau blocat investițiile propuse în infrastructura de inteligență artificială”.

„Ceea ce am descoperit este că rețeaua lui Neville Singham, în special Partidul pentru Socialism și Eliberare, a fost prezentă pe teren în zeci de proteste din întreaga țară care au vizat centrele de date”, a spus Lyman.

Conform raportului, Partidul pentru Socialism și Eliberare, care a devenit în ultimul deceniu o ramură politică și activistă cheie a rețelei Singham, a dezvoltat o operațiune de organizare la nivel național care a participat la 21 de campanii în 14 state care se opun proiectelor de infrastructură de inteligență artificială.

Raportul documentează 19 studii de caz care implică orașe și comitate, inclusiv: Charlotte, N.C.; comitatul Prince George, Md.; DeForest, Wisconsin; Monterey Park, California; Denver, Co.; Tucson, Arizona; Athens, Georgia; Durham, N.C.; Madison, Wisconsin; New Orleans; Cleveland și alte locații.

Conform raportului, aceste campanii au dus la 10 moratorii locale privind centrele de date, o interdicție permanentă a unui centru de date și patru proiecte respinse sau retrase. Autorii notează că cifra subestimează probabil impactul total, deoarece mai multe campanii suplimentare au implicat proiecte ale căror valori de investiții nu au fost niciodată dezvăluite public.

Raportul arată că, deși mulți locuitori au îngrijorări legitime cu privire la utilizarea apei, cererea de energie electrică și utilizarea terenurilor, activiștii legați de rețeaua Singham au construit o operațiune sofisticată la nivel național care amplifică aceste îngrijorări prin organizare coordonată, demonstrații și presiune politică.

„Opoziția americană față de centrele de date este reală și în mare parte autohtonă”, se arată în raport. „Dar un partid organizat, aliniat cu străinătatea, a lucrat pentru a amplifica și transforma nemulțumirile autentice în acțiuni care încetinesc sau degradează dezvoltarea centrelor de date în America.”

Unul dintre exemplele prezentate în raport este Charlotte, N.C., unde se spune că organizatorii Partidului pentru Socialism și Eliberare au cercetat cartierele, au distribuit petiții și au ajutat la organizarea de demonstrații înainte ca Consiliul Local să aprobe în unanimitate un moratoriu de 150 de zile asupra noilor centre de date. Potrivit raportului, organizatorii insistă acum pentru o interdicție permanentă.

În comitatul Prince George, Maryland, cercetătorii spun că filiala Partidului pentru Socialism și Eliberare din Washington, D.C., a contribuit la organizarea primăriilor, la efectuarea de sondaje în cartiere și la strângerea a peste 20.000 de semnături de petiții care se opun proiectului Brightseat Tech Park, în valoare de 5 miliarde de dolari, propus de Lerner Enterprises. Oficialii comitatului au suspendat ulterior aprobările centrelor de date în timp ce revizuiau politica locală.

Raportul evidențiază, de asemenea, DeForest, Wisconsin, unde se spune că organizatorii Partidului pentru Socialism și Eliberare s-au alăturat locuitorilor locali care se opun campusului de centre de date hiperscalare de 12 miliarde de dolari propus de QTS, susținut de Blackstone. După luni de opoziție publică, oficialii satului au declarat propunerea „nefezabilă”, ceea ce a determinat dezvoltatorul să retragă proiectul.

În California de Sud, raportul a precizat că filiala din Los Angeles a Partidului pentru Socialism și Eliberare a participat la coaliția „Fără centre de date SGV”, care a organizat petiții, întâlniri publice și o inițiativă de vot care a culminat cu prima interdicție municipală permanentă din California privind noile centre de date din Monterey Park. Potrivit raportului, coaliția a influențat, de asemenea, orașele învecinate să adopte restricții suplimentare sau moratorii temporare.

Investigatorii citează, de asemenea, campanii din Arizona care se opun proiectului Project Blue, în valoare de 3,6 miliarde de dolari, propus de Amazon, lângă Tucson, și o propunere separată de centru de date AI de 2 miliarde de dolari în Chandler, ambele întâmpinate eșecuri semnificative în urma opoziției organizate.

Raportul susține că campania împotriva infrastructurii AI este doar o parte a unui efort mai amplu al organizațiilor legate de Singham.

„Firul comun al tuturor acestor organizații non-profit este agitația lor împotriva cauzelor americane - ceea ce ei numesc imperiu american”, a spus Lyman.

„După 7 octombrie, aceste rețele non-profit și afiliații lor politici au protestat pe teren împotriva Israelului și a oricărei acțiuni întreprinse de Israel în Gaza. Au făcut exact același lucru când președintele Trump a preluat funcția și a început să aplice legile privind imigrația. Acum vedem exact același lucru întâmplându-se împotriva industriei tehnologice aici, în Statele Unite.”

Organizațiile non-profit finanțate de Singham - inclusiv CodePink, Tricontinental, People's Dispatch și Liberation News - au petrecut ani de zile publicând materiale care se opun dezvoltării inteligenței artificiale americane și criticând companii tehnologice de top, inclusiv Palantir, Google, Amazon și Meta.

Lyman a spus că capacitatea de organizare a rețelei a transformat-o într-o forță politică din ce în ce mai influentă.

„Această rețea este incredibil de bună la organizare”, a spus el. „Socialiștii auto-identificați din America sunt incredibil de buni la atragerea votului, la convingerea oamenilor să protesteze și la semnarea petițiilor.”

El a susținut că ancheta federală a Districtului Sudic din New York, al Departamentului de Justiție, reflectă o recunoaștere tot mai mare la Washington, D.C., a influenței lui Singham, miliardarul marxist stabilit în China comunistă.

„Singham este, în esență, figura care finanțează toate acestea”, a spus Lyman. „Este logic atât din perspectivă juridică, cât și din perspectivă de elaborare a politicilor, că poporul american începe să observe activitățile sale subversive, deoarece acestea sunt cu adevărat prolifice.”

Raportul se încheie solicitând o mai mare transparență în ceea ce privește finanțarea din spatele Partidului pentru Socialism și Eliberare și a altor organizații legate de Singham, argumentând că americanii ar trebui să știe cine finanțează campanii organizate care urmăresc să modeleze viitorul infrastructurii de inteligență artificială a țării.