Scandalul azilelor ilegale din județul Bihor a ajuns în atenția Consiliului Europei. Comisarul pentru Drepturile Omului al instituției, Michael O'Flaherty, solicită autorităților române o anchetă „amănunțită și independentă” în cazul centrelor neautorizate descoperite în localitatea Dumbrava și cere măsuri urgente pentru prevenirea unor situații similare.

Solicitarea apare într-o scrisoare adresată premierului interimae Ilie Bolojan, publicată marți de Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, după vizita efectuată în România în perioada 26-29 mai.

În document, oficialul european salută progresele făcute de România în reforma serviciilor sociale, însă atrage atenția că existența centrelor neautorizate și situația descoperită în Dumbrava ridică probleme grave privind protecția persoanelor vulnerabile.

Comisarul recomandă o investigare independentă a cazului, aplicarea mai strictă a regulilor privind autorizarea centrelor de îngrijire și consolidarea mecanismelor de control. De asemenea, solicită întărirea rolului Avocatului Poporului și crearea unor mecanisme accesibile prin care rezidenții să poată semnala abuzurile.

Scrisoarea subliniază că inspecțiile în centrele rezidențiale nu ar trebui să se limiteze la verificarea documentelor și a standardelor administrative, ci să urmărească în primul rând respectarea drepturilor și bunăstării persoanelor instituționalizate.

Totodată, Comisarul apreciază că este nevoie de o mai bună integrare între serviciile sociale și cele medicale, precum și de finanțare adecvată pentru furnizorii de servicii, astfel încât persoanele vulnerabile să primească îngrijirea necesară.

Cazul din Bihor a izbucnit la sfârșitul lunii iunie, după perchezițiile DIICOT în mai multe imobile din Dumbrava, Tinca, Incești și Bicăcel.

Anchetatorii au descoperit 409 persoane cazate în centre care funcționau fără autorizație. Procurorii susțin că victimele erau exploatate, iar ancheta vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Între timp, autoritățile au relocat persoanele din aceste centre în unități sociale și medicale din mai multe județe, iar trei dintre ele au decedat după preluare, potrivit ultimelor informații comunicate de Ministerul Muncii.