Încă două dintre persoanele găsite în azilele ilegale din județul Bihor au murit, după ce au fost transferate în spitale. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că numărul deceselor a ajuns la trei. În același timp, un bărbat cazat într-un centru din Bihor este căutat de Poliție, după ce a plecat din unitate.

Potrivit situației actualizate, dintre cele 409 persoane găsite în cele 18 imobile deținute de Viorel Pașca, verificate la sfârșitul lunii iunie, 394 au fost relocate în servicii sociale din 20 de județe, iar 15 au fost internate în unități medicale.

„Din totalul de 409 persoane relocate, 394 au fost integrate în servicii sociale din 20 de județe, 15 au fost internate în unități medicale pentru îngrijirile de care au nevoie, iar trei au decedat (doi dintre cei 15 internați, respectiv persoana din Mureș despre care am comunicat în urmă cu două săptămâni)”, a declarat ministrul interimar al Muncii.

Acesta a precizat că, ulterior relocării, alte cinci persoane cazate în centre sociale au avut nevoie de internare în spital.

Autoritățile au anunțat și dispariția unui beneficiar în vârstă de 45 de ani, internat la Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Horia, din județul Bihor.

„Un beneficiar de 45 ani a fugit din centru, iar Poliția a fost înștiințată și este în căutarea sa”, a precizat Dragoș Pîslaru. În același timp, un alt beneficiar, în vârstă de 62 de ani, care fusese transferat la un centru din județul Botoșani, a fost reintegrat în familie, fiind preluat de nepoata sa, la solicitarea acesteia.

Datele prezentate de Ministerul Muncii:

-185 de persoane dețin acte de identitate, unele dintre acestea expirate; pentru alte 190 de persoane au fost începute demersurile pentru emiterea actelor de identitate sau stabilirea identității; -136 de persoane au certificat de încadrare în grad de handicap; alte 115 persoane necesită evaluarea și încadrarea într-un grad de handicap; -156 de persoane au venituri sau au declarat că obțin venituri; -doar 24 de persoane au declarat că dețin o locuință; -pentru 384 de beneficiari a fost realizată evaluarea inițială, iar pentru 126 și evaluarea complexă; -pentru 197 de persoane a fost întocmit un plan de intervenție și acordare a serviciilor sociale.

În urma perchezițiilor desfășurate pe 30 iunie, anchetatorii au descoperit 409 persoane cazate în 18 imobile din localitățile Dumbrava, Tinca, Incești și Bicăcel.

Potrivit datelor din anchetă, în aceste centre au fost găzduite, începând din 2006, peste 3.300 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 1.020 au murit și au fost înmormântate în cimitirul localității, potrivit informațiilor prezentate de autorități.