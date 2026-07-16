Viorel Pașca, anchetat în cazul azilelor ilegale pe care le-a înființat în Bihor, a anunțat că a primit un răspuns din partea Direcției de Sănătate Publică (DSP) la solicitarea prin care a cerut autorităților să îi indice o modalitate legală de funcționare a centrului din Dumbrava, fără ca acesta să fie transformat într-un azil.

Una dintre variantele indicate de DSP, a transmis Pașca, este încadrarea centrului în categoria „locuință protejată”, soluție pe care Pașca afirmă că o va analiza în perioada următoare.

Viorel Pașca a precizat că a cerut instituțiilor competente să îi explice cum poate desfășura activitatea în condiții legale, fără schimbarea profilului centrului.

„Astăzi (miercuru-n.r) am primit răspuns de la DSP. Un lucru mi-a atras atenția acolo, și anume că am putea cumva să ne încadrăm la categoria «Locuințe protejate»”, a transmis acesta. El a adăugat că va analiza această posibilitate și că așteaptă răspunsuri și din partea celorlalte instituții cărora le-a solicitat puncte de vedere, recomandări și soluții privind autorizarea activității.

Totodată, Pașca spune că speră ca autoritățile să ofere și sprijin pentru întocmirea documentației necesare obținerii autorizației de funcționare.

„Sper că mă vor ajuta cu documentația în ce privește obținerea autorizației de funcționare, având în vedere că e datoria lor să rezolve problema și presupun că sunt interesate de soarta și situația persoanelor vulnerabile”, a scris acesta pe Facebook.

Anunțul vine la câteva zile după ce Curtea de Apel București a decis scoaterea de sub control judiciar a lui Viorel Pașca, a soției sale, a celor trei fii și a coordonatoarei activității centrului din Dumbrava.

Instanța a respins contestația procurorilor DIICOT, care solicitaseră arestarea preventivă a celor șase persoane, și a admis contestația acestora împotriva măsurii controlului judiciar.

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează presupusa constituire a unui grup infracțional organizat și infracțiuni de trafic de persoane, anchetatorii susținând că, începând din 2020, rețeaua ar fi funcționat sub acoperirea Asociației „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă).

Potrivit procurorilor, asociația ar fi găzduit sute de persoane vulnerabile, vârstnici, persoane cu dizabilități și oameni fără adăpost, fără a deține licențele necesare pentru furnizarea de servicii sociale sau medicale. DIICOT susține că activitatea s-ar fi desfășurat în afara cadrului legal, sub aparența unei acțiuni caritabile.

Viorel Pașca a respins în repetate rânduri acuzațiile formulate de procurori și susține că demersurile sale au avut un caracter umanitar. Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.