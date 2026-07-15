Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a publicat miercuri un mesaj ironic pe pagina oficială de Facebook, după perchezițiile desfășurate la Casa de Pensii din București și în alte județe din țară. Postarea este o trimitere directă la ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, care s-a declarat nemulțumit în urmă cu câteva zile că nu a fost informat înainte de o altă acțiune a procurorilor.

Până acum, SRI era instituția asociată cel mai des cu postările ironice și mesajele cu umor publicate pe rețelele de socializare, cu ocazia unor evenimente sau campanii de informare. De această dată, însă, DIICOT a atras atenția cu o postare într-un registru neobișnuit pentru comunicarea sa publică.

„Astăzi suntem și la Casa de Pensii. Scuze că nu am anunțat înainte!”, au scris reprezentanții DIICOT pe o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, precizând acest lucru chiar în postare.

Mesajul vine la scurt timp după controversele generate de descinderile procurorilor în dosarul azilului ilegal administrat de Viorel Pașca, în județul Bihor.

După acea acțiune, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a revocat-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, invocând faptul că nu fusese informat înainte de intervenția DIICOT.

Ulterior, ministrul a revenit cu declarații publice și a susținut că Alexandra Zară era o „sinecuristă PSD”, afirmând că aceasta ocupa funcția „numai din considerente politice”.

Dincolo de mesajul ironic, ancheta DIICOT vizează un mecanism complex prin care persoane obțineau în mod fraudulos vechime în muncă și stagii de cotizare pentru pensie.

Potrivit procurorilor, societăți comerciale de tip fantomă și asociații nonprofit fără activitate ar fi fost folosite pentru înregistrarea fictivă, ca angajați, a unor persoane care nu au lucrat niciodată în cadrul acestora.

Prin depunerea unor declarații fiscale D112 cu date nereale în bazele de date ale ANAF, beneficiarii dobândeau artificial vechime în muncă și stagii de cotizare.

Anchetatorii susțin că, în ultimii cinci ani, peste 860 de persoane au beneficiat de vechime fictivă, iar peste 170 au folosit deja aceste date pentru obținerea unei pensii sau pentru majorarea cuantumului acesteia.

În unele situații, pensiile au fost acordate unor persoane care, fără perioadele de activitate introduse în mod fraudulos, nu ar fi îndeplinit condițiile legale de pensionare.

Prejudiciul estimat până la 31 decembrie 2024 este de aproximativ 7 milioane de lei, sumă care, potrivit DIICOT, continuă să crească.

În cadrul anchetei, procurorii DIICOT - Structura Centrală și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au pus în aplicare 30 de mandate de percheziție la domiciliile unor persoane, la sediile unor firme și asociații, precum și la sediul unei instituții publice. Descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, ancheta fiind în desfășurare.Galați.