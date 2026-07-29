Raed Arafat l-a criticat pe fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, după declarațiile făcute de acesta la Gala Societății de Salvare din 27 iulie. Șeful DSU susține că mesajul potrivit căruia profesioniștii s-ar afla în serviciile de ambulanță lovește în unitatea sistemului de urgență și pune în opoziție structuri care trebuie să colaboreze pentru salvarea pacienților.

Șeful DSU a transmis pe Facebook că a urmărit afirmațiile făcute de Alexandru Rafila la gala organizată cu două zile înainte și a considerat necesar să răspundă.

„Am urmărit declaraţiile făcute de fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila la Gala Societăţii de Salvare din 27 iulie 2026. Pentru că ele vizează sistemul integrat de urgenţă, consider necesar să transmit următorul mesaj. Domnule fost ministru, am ales întotdeauna să nu răspund declaraţiilor dumneavoastră din perioada în care conduceaţi Ministerul Sănătăţii. Am considerat că sistemul integrat de urgenţă trebuie protejat de polemici şi de confruntări publice. De această dată însă nu pot trece cu vederea o declaraţie care loveşte în unitatea unui sistem construit pentru a salva vieţi”, afirmă Raed Arafat pe Facebook.

Arafat s-a referit la afirmația lui Rafila potrivit căreia îi respectă pe angajații din Unitățile de Primiri Urgențe, SMURD și structurile de pompieri, dar profesioniștii s-ar afla în serviciile de ambulanță. Fondatorul SMURD a considerat această formulare nedreaptă pentru personalul care lucrează zilnic în toate componentele sistemului integrat.

„Mai grav, este o afirmaţie care alimentează dezbinarea într-un sistem care funcţionează doar prin colaborare, respect reciproc şi încredere”, subliniază Arafat.

Raed Arafat a afirmat că perioada în care Alexandru Rafila a condus Ministerul Sănătății a fost una dintre cele mai dificile pentru sistemul integrat de urgență.

Potrivit șefului DSU, în timpul acelui mandat au existat tensiuni repetate și încercări de a pune diferitele structuri ale sistemului unele împotriva altora.

„În loc să fie consolidat, sistemul a fost supus unor tensiuni permanente şi unor încercări repetate de a pune componentele sale unele împotriva altora, afectând coeziunea unui mecanism construit în peste trei decenii. Dacă sistemul integrat de urgenţă şi-a păstrat caracterul integrat şi nu a fost dezmembrat în acea perioadă, acest lucru s-a datorat faptului că miniştrii Afacerilor Interne şi prim-miniştrii care s-au succedat în timpul mandatului dumneavoastră au înţeles rolul şi importanţa acestui sistem şi au susţinut funcţionarea lui ca un sistem integrat, în beneficiul cetăţenilor”, explică Arafat.

Șeful DSU a spus că, după plecarea lui Rafila de la conducerea Ministerului Sănătății, colaborarea cu succesorii acestuia a fost una foarte bună. El i-a menționat pe Alexandru Rogobete, provenit din aceeași formațiune politică precum Rafila, și pe actualul ministru interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Raed Arafat a afirmat că diferențele dintre el și fostul ministru nu au avut o cauză politică și nici nu au reprezentat un conflict între partide. El a susținut că problemele au fost generate de anumite decizii și mesaje care au afectat funcționarea sistemului de urgență.

„Împreună am reuşit să corectăm o parte dintre problemele create în perioada mandatului dumneavoastră, chiar dacă mai sunt încă multe lucruri de făcut. Spun acest lucru pentru a fi foarte clar: nu este şi nu a fost niciodată o dispută politică şi nici una între partide. Dacă ar fi fost, nu aş fi putut colabora atât de bine cu miniştrii care au urmat după dumneavoastră. Problema nu a fost apartenenţa politică, ci deciziile şi mesajele care au afectat funcţionarea unui sistem bazat pe colaborare, complementaritate şi respect reciproc”, afirmă Arafat.

Șeful DSU a respins și ideea că profesioniștii s-ar afla numai într-o anumită zonă a sistemului.

El a arătat că specialiști există atât în serviciile de ambulanță, cât și în Unitățile de Primiri Urgențe, SMURD, structurile de pompieri, dispeceratele medicale și operative și celelalte componente implicate în gestionarea urgențelor.

Raed Arafat a explicat că fiecare categorie de personal are atribuții și competențe stabilite prin lege, iar funcționarea sistemului depinde de colaborarea dintre toate structurile.

„Fiecare dintre aceşti oameni are competenţe clar stabilite prin lege, responsabilităţi diferite şi un rol esenţial. Fiecare intervine în limitele competenţelor sale, iar tocmai această complementaritate face ca sistemul integrat de urgenţă să funcţioneze şi să salveze vieţi, în fiecare zi. În sistemul integrat de urgenţă nu există profesionişti mai buni şi profesionişti mai puţin buni. Există profesionişti cu competenţe diferite, complementare, care împreună fac posibilă salvarea de vieţi. Domnule fost ministru, sistemul integrat de urgenţă nu are nevoie de noi dezbinări. România are nevoie de un sistem unit, puternic şi respectat, în care fiecare profesionist este apreciat pentru rolul şi competenţele sale”, consideră Raed Arafat.

Șeful DSU i-a cerut fostului ministru să renunțe la mesajele care pot pune în opoziție angajații diferitelor structuri de intervenție. Arafat a afirmat că, după tensiunile din ultimii ani, este nevoie de refacerea colaborării și a încrederii dintre toate componentele sistemului.

„După tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, cred că avem cu toţii datoria de a construi punţi, nu de a ridica noi bariere. Respectul pentru sistemul de urgenţă înseamnă respect pentru toţi profesioniştii lui - pentru medicii şi asistenţii din serviciile de ambulanţă, pentru personalul din Unităţile de Primiri Urgenţe, pentru echipajele SMURD, pentru pompieri, pentru aviatori, pentru salvamontisti, pentru voluntari, pentru dispeceri şi pentru toţi cei care, indiferent de uniformă sau instituţie, îşi fac datoria cu profesionalism şi devotament. Pacienţii nu sunt salvaţi de o singură instituţie. Sunt salvaţi de un sistem integrat de urgenţă care funcţionează prin colaborarea tuturor. Acesta este sistemul pe care avem obligaţia să îl apărăm şi să îl întărim, nu să îl dezbinăm”, încheie secretarul de stat Raed Arafat.

Alexandru Rafila a făcut declarația care a provocat reacția lui Raed Arafat în cadrul unei gale desfășurate cu două zile înainte.

Fostul ministru al Sănătății a mulțumit personalului din structurile de urgență, dar a afirmat că profesioniștii se află în zona serviciilor de ambulanță.