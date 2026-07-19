Inundațiile care au afectat Valea Prahovei au determinat autoritățile să transmită noi recomandări pentru populație, iar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat ce măsuri trebuie luate pentru protejarea vieții și limitarea riscurilor.

Ploile torențiale au provocat inundații pe Valea Prahovei, iar autoritățile au intervenit pentru evacuarea apei și gestionarea situațiilor de urgență. În acest context, Raed Arafat a subliniat că reacția populației în primele momente ale unui astfel de eveniment poate face diferența și a insistat asupra respectării recomandărilor transmise de autorități.

Șeful DSU le recomandă cetățenilor să urmărească permanent avertizările oficiale și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autoritățile locale.

În cazul în care este emis un ordin de evacuare, acesta trebuie respectat fără întârziere. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele inundate și să nu încerce să traverseze drumuri acoperite de apă, deoarece adâncimea și forța curentului pot fi imposibil de evaluat.

Raed Arafat a atras atenția că multe dintre incidentele grave produse în timpul inundațiilor apar tocmai din cauza deciziei unor persoane de a ignora avertismentele și de a încerca să își continue deplasarea prin zone afectate de viituri.

Autoritățile recomandă fiecărei familii să fie pregătită pentru situații de urgență. Printre măsurile indicate se numără:

păstrarea unei rezerve de apă potabilă și alimente neperisabile;

existența unei lanterne și a bateriilor de rezervă;

pregătirea medicamentelor esențiale pentru membrii familiei;

încărcarea telefoanelor mobile și a bateriilor externe;

pregătirea documentelor importante într-un loc sigur și ușor accesibil.

Aceste măsuri pot ajuta populația să facă față unei eventuale întreruperi a alimentării cu energie electrică sau izolării temporare cauzate de inundații.

Raed Arafat a declarat că autoritățile trebuie să își adapteze modul de evaluare a riscurilor, deoarece fenomenele meteorologice recente depășesc frecvent scenariile folosite în trecut.

Potrivit acestuia, este necesară actualizarea hărților de risc și luarea în calcul a celor mai nefavorabile scenarii, atât în ceea ce privește planificarea construcțiilor, cât și pregătirea pentru intervenții. Oficialul a subliniat că schimbările climatice și intensificarea fenomenelor extreme impun o abordare mai prudentă din partea autorităților și a populației.

Specialiștii în situații de urgență atrag atenția că majoritatea victimelor inundațiilor sunt surprinse în timpul deplasărilor sau după ce ignoră avertismentele oficiale. Respectarea ordinelor de evacuare și evitarea zonelor afectate reduc considerabil riscul producerii unor tragedii.

În contextul episoadelor de vreme severă care afectează periodic România, autoritățile recomandă populației să urmărească exclusiv informațiile transmise de instituțiile oficiale și să nu se bazeze pe zvonuri sau informații neverificate distribuite pe rețelele sociale.