Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare nowcasting Cod roșu de furtună pentru localități din trei județe din Transilvania, unde sunt prognozate vijelii puternice, grindină de dimensiuni medii și mari, averse torențiale și descărcări electrice frecvente. A dosr emis și un mesaj RO-Alert.

Avertizarea vizează intervalul imediat următor emiterii și are ca scop informarea populației din zonele afectate cu privire la riscul producerii unor fenomene meteorologice periculoase într-un timp foarte scurt.

Astfel de avertizări sunt emise atunci când condițiile atmosferice indică o probabilitate ridicată de manifestare a unor fenomene severe la nivel local.

Prima avertizare, emisă la ora 14:48, este valabilă între 15:00 și 15:50 și vizează municipiul Piatra-Neamț, precum și localitățile Roznov, Borlești, Piatra Șoimului, Săvinești, Dumbrava Roșie, Pângărați, Girov, Tarcău, Tazlău și Alexandru cel Bun.

Meteorologii avertizează că în aceste zone sunt așteptate:

grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de 5–7 centimetri;

averse torențiale care pot depăși 50–60 l/mp;

descărcări electrice frecvente;

vijelii puternice, cu rafale de peste 90 km/h.

Astfel de fenomene pot provoca avarii la acoperișuri, distrugeri ale culturilor agricole, ruperea arborilor și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

A doua avertizare de cod roșu a fost emisă la 15:04 și este valabilă în intervalul 15:15–16:00.

Sunt vizate următoarele localități:

Covasna: Baraolt, Brăduț, Vârghiș;

Brașov: Racoș, Homorod, Cața, Augustin;

Harghita: Vlăhița, Lueta, Mărtiniș, Feliceni, Merești, Ocland și Ulieș.

În aceste zone sunt prognozate:

averse torențiale ce vor depăși 35–40 l/mp;

acumulări totale de apă care au depășit deja 40–45 l/mp;

descărcări electrice frecvente;

grindină de dimensiuni mici și medii, cu diametrul de 2–5 centimetri.

Cantitățile mari de apă căzute într-un interval scurt pot duce la acumulări pe carosabil, inundarea unor gospodării și creșterea rapidă a debitelor pe pâraiele din zonă.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice care urmează să se producă într-un interval de până la șase ore.

Acestea oferă informații foarte precise privind zonele afectate și permit autorităților și populației să ia măsuri rapide pentru limitarea efectelor produse de vremea severă.

Codul roșu reprezintă cel mai ridicat nivel de avertizare meteorologică. El indică existența unor fenomene de intensitate excepțională, care pot pune în pericol siguranța oamenilor și pot produce pagube materiale semnificative.

În timpul manifestării fenomenelor severe, autoritățile recomandă populației să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi de electricitate sau panouri publicitare. De asemenea, este indicată parcarea autoturismelor în locuri protejate, acolo unde este posibil.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum, întrucât vizibilitatea poate scădea brusc în timpul ploilor torențiale, iar grindina și rafalele puternice de vânt pot crea situații periculoase.

Episodul de vreme severă apare într-o perioadă în care instabilitatea atmosferică se manifestă în mai multe regiuni ale țării. În ultimele zile, ANM a emis succesiv avertizări privind vijelii, grindină și averse torențiale, pe fondul contrastului dintre masa de aer foarte cald și pătrunderea unui front atmosferic mai rece.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările oficiale ale avertizărilor, deoarece zonele vizate și intensitatea fenomenelor se pot modifica rapid în funcție de evoluția vremii.