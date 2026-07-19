Vremea

Prognoza meteo, 19 iulie. Încă o zi de foc. Temperaturile vor urca până la 37 de grade în unele regiuni

Comentează știrea
Prognoza meteo, 19 iulie. Încă o zi de foc. Temperaturile vor urca până la 37 de grade în unele regiuniCaniculă. / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Vremea rămâne călduroasă duminică în vestul, sudul și estul țării, iar în Oltenia și Muntenia canicula își va face din nou simțită prezența, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În același timp, meteorologii anunță o accentuare a instabilității atmosferice, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în numeroase zone.

Prognoza meteo, 19 iulie. Unde va ploua abundent

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice, sudice și estice, ceea ce va amplifica senzația de disconfort termic.

După-amiaza și seara, vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate perioade cu înnorări accentuate, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot ajunge, în general, la 40-60 km/h.

Local, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-50 l/mp. Pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Maximele vor ajunge la 37 de grade

Comparativ cu ziua precedentă, temperaturile vor fi în scădere, în special în jumătatea de nord a țării. Maximele vor varia între 22 de grade în Maramureș și 35-37 de grade în sudul Munteniei și al Olteniei.

Minimele se vor încadra între 14 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei și cele mai ridicate pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, canicula va continua și duminică, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Spre seară și în cursul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua, fiind prognozate înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 45-55 km/h. Cantitățile de apă estimate vor fi, în general, de 5-10 l/mp.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 35 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade.

Luni, vremea va fi caracterizată de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, în timp ce regiunile sudice vor continua să se confrunte cu temperaturi ridicate și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge în jurul valorii critice de 80 de unități.

Stiri calde

23:29 - Sorin Grindeanu, noi informații despre negocierile pentru Guvern
23:23 - Donald Trump amenință Iranul cu represalii după moartea militarilor americani
23:14 - Fuziunea Paramount-Warner, blocată temporar de un judecător federal. Tranzacţia de 110 miliarde de dolari, ameninţată...
23:01 - De ce mai are România de așteptat pentru Visa Waiver. Explicațiile date de Oana Țoiu
22:50 - Messi, primul mesaj după Cupa Mondială. Căpitanul Argentinei nu a revenit în țara natală
22:37 - Aplicaţiile pentru femei, probleme de confidenţialitate. Datele tale pot ajunge la companii
22:27 - MAE a emis o avertizare de călătorie pentru Italia. Grevă la nivel naţional în transportul aerian
22:14 - Vreme ciudată în următoarele două săptămâni, potrivit ANM

HAI România!

Invazia mașinilor chinezești: molimă sau mană cerească?

Invazia mașinilor chinezești: molimă sau mană cerească?

Finala e abia la început. Hai LIVE cu Turcescu

Finala e abia la început. Hai LIVE cu Turcescu

Moartea vine prin algoritm!

Moartea vine prin algoritm!

Proiecte speciale