Vremea rămâne călduroasă duminică în vestul, sudul și estul țării, iar în Oltenia și Muntenia canicula își va face din nou simțită prezența, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În același timp, meteorologii anunță o accentuare a instabilității atmosferice, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în numeroase zone.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice, sudice și estice, ceea ce va amplifica senzația de disconfort termic.

După-amiaza și seara, vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate perioade cu înnorări accentuate, ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot ajunge, în general, la 40-60 km/h.

Local, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-50 l/mp. Pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Comparativ cu ziua precedentă, temperaturile vor fi în scădere, în special în jumătatea de nord a țării. Maximele vor varia între 22 de grade în Maramureș și 35-37 de grade în sudul Munteniei și al Olteniei.

Minimele se vor încadra între 14 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei și cele mai ridicate pe litoral. Izolat se va forma ceață.

În Capitală, canicula va continua și duminică, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Spre seară și în cursul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua, fiind prognozate înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 45-55 km/h. Cantitățile de apă estimate vor fi, în general, de 5-10 l/mp.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 35 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade.

Luni, vremea va fi caracterizată de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, în timp ce regiunile sudice vor continua să se confrunte cu temperaturi ridicate și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge în jurul valorii critice de 80 de unități.