Primele prognoze climatice pentru iarna 2026–2027 indică o probabilitate mai mare ca România să traverseze un sezon cu temperaturi peste media obișnuită, în special în a doua parte a iernii, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (WMO).

Meteorologii subliniază însă că acest scenariu nu exclude apariția unor episoade de ger, ninsori abundente sau viscol.

Potrivit WMO, unul dintre principalii factori care ar putea influența circulația atmosferică la nivel global este dezvoltarea rapidă a fenomenului El Niño.

Specialiștii atrag atenția că prognozele sezoniere nu indică vremea dintr-o anumită zi, ci estimează doar probabilitatea ca temperaturile și precipitațiile să fie peste sau sub valorile climatologice normale.

Primele informații mai precise despre sezonul rece din România vor apărea odată cu actualizarea modelelor climatice din toamnă.

Modelele climatice analizate de principalele centre internaționale de prognoză sugerează că România are, în acest moment, șanse mai mari să înregistreze o iarnă mai blândă decât media ultimelor decenii.

Dacă acest scenariu se va confirma, sunt posibile:

intervale mai lungi cu temperaturi pozitive în zonele joase;

precipitații mai frecvente sub formă de ploaie sau lapoviță;

un strat de zăpadă mai puțin stabil în regiunile de câmpie;

alternanțe între perioade blânde și pătrunderi de aer rece.

Meteorologii subliniază însă că o iarnă mai caldă decât normalul nu înseamnă lipsa fenomenelor severe. Chiar și în astfel de sezoane pot apărea invazii de aer arctic, cu temperaturi foarte scăzute, ninsori abundente și viscol pentru câteva zile.

Explicația principală pentru aceste prime tendințe vine din Oceanul Pacific. Organizația Meteorologică Mondială și Centrul pentru Prognoze Climatice al NOAA confirmă că fenomenul El Niño este în curs de dezvoltare și continuă să se intensifice.

Cele mai recente simulări climatice indică posibilitatea ca episodul să ajungă la categoria „foarte puternic” spre sfârșitul anului 2026, ceea ce l-ar putea plasa printre cele mai intense evenimente El Niño observate după 1950.

Specialiștii precizează însă că această evoluție nu este încă certă și va fi reevaluată în lunile următoare.

El Niño apare atunci când temperatura apelor din Pacificul ecuatorial crește peste valorile normale. Acest fenomen modifică circulația atmosferică la scară globală și poate influența distribuția precipitațiilor, traseul furtunilor și regimul temperaturilor în numeroase regiuni ale lumii.

Pe lângă El Niño, climatologii urmăresc și evoluția temperaturii apelor din Atlanticul de Nord. În această regiune persistă o zonă cu ape mai reci decât media, cunoscută în literatura de specialitate drept „cold blob”.

Această anomalie poate modifica poziția curentului-jet și traseul sistemelor atmosferice care ajung în Europa. Totuși, cercetătorii subliniază că influența sa asupra vremii din România nu poate fi stabilită direct și reprezintă doar unul dintre numeroșii factori luați în calcul în prognozele sezoniere.

Prognozele sezoniere sunt realizate pe baza unor modele climatice complexe și oferă tendințe generale, nu prognoze zilnice. Din acest motiv, ele nu pot spune dacă va ninge de Crăciun sau când va apărea un val de ger.

În cazul României, tabloul meteorologic pentru iarna 2026–2027 va deveni mult mai clar în lunile septembrie și octombrie, când modelele vor putea integra date suplimentare despre evoluția fenomenului El Niño și a circulației atmosferice din Atlantic.

Până atunci, scenariul principal indică o probabilitate mai ridicată pentru temperaturi peste media sezonului, însă cu posibilitatea unor episoade scurte, dar intense, de vreme rece.