Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis șase atenționări Cod galben valabile în weekend, avertizând asupra unui episod de caniculă, disconfort termic accentuat și instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării.

Potrivit ANM, temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius în timpul zilei, iar spre seară sunt așteptate vijelii, averse torențiale și căderi de grindină în mai multe regiuni.

Avertizările vizează atât valul de căldură care afectează sudul, vestul și nord-vestul țării, cât și fenomenele de instabilitate atmosferică prognozate pentru zonele montane, Transilvania, Maramureș și alte regiuni.

Situația este importantă deoarece schimbările bruște de vreme pot produce efecte semnificative asupra traficului, activităților în aer liber și agriculturii.

Sâmbătă, 18 iulie, Codul galben de caniculă este valabil pentru Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei.

În aceste zone, temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic al disconfortului termic. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 22 de grade.

Duminică, 19 iulie, aria caniculei se va restrânge către sudul Olteniei și sudul Munteniei, însă temperaturile vor rămâne ridicate.

Pe lângă valul de căldură, meteorologii avertizează asupra unor episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

În cursul zilei de sâmbătă, zonele montane, Maramureșul și vestul și estul Transilvaniei vor fi afectate de averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h.

Meteorologii estimează că grindina va avea dimensiuni mici și medii, între 1 și 3 centimetri, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, izolat chiar peste 40-50 l/mp.

Spre seară, instabilitatea atmosferică se va extinde în Oltenia și în vestul, nordul și centrul Munteniei. Sunt prognozate noi episoade de ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, în timp ce vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 50-70 km/h.

Pe timpul nopții, fenomenele se vor deplasa către Banat, Crișana și Maramureș, unde cantitățile de apă pot depăși local 40 l/mp.

Duminică, instabilitatea atmosferică va afecta din nou zonele montane, Maramureșul, Transilvania, Moldova și nordul Crișanei și al Munteniei.

ANM prognozează averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat viteza vântului poate depăși 80 km/h. Grindina poate atinge dimensiuni de până la 4 centimetri, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp.

Capitala se află, la rândul ei, sub incidența unui Cod galben de caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, valabil de sâmbătă, ora 12:00, până luni, ora 10:00.

Pentru sâmbătă sunt prognozate temperaturi maxime de aproximativ 35 de grade Celsius și minime în jurul valorii de 21 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Totodată, în intervalul 18 iulie, ora 17:00 – 21:00, municipiul București se află sub o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță vijelii cu rafale de 50-70 km/h, descărcări electrice și averse.

Duminică, vremea va rămâne foarte caldă, cu maxime de aproximativ 35 de grade și minime între 19 și 21 de grade. Spre seară și în cursul nopții sunt așteptate noi episoade de instabilitate atmosferică, însoțite de ploi, intensificări ale vântului și descărcări electrice.

Având în vedere succesiunea rapidă dintre caniculă și fenomenele de instabilitate atmosferică, meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și urmărirea actualizărilor emise de ANM, deoarece avertizările pot fi extinse sau modificate în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.