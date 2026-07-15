Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod galben de inundații care vizează mai multe râuri din cinci județe ale țării. Hidrologii avertizează că, pe fondul ploilor prognozate, există risc de viituri rapide și inundații locale. Avertizarea intră în vigoare joi, 16 iulie, la ora 12:00, și este valabilă până vineri, 17 iulie, la ora 09:00.

Codul galben este valabil pentru mai multe bazine hidrografice din centrul și sudul țării.

Sunt vizate:

râul Arieș – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, în județele Alba și Cluj;

râul Olt – afluenții aferenți sectorului situat în aval de confluența cu râul Cibin și amonte de acumularea Ionești, în județele Sibiu, Vâlcea și Argeș;

râul Olteț – bazinul superior, în județele Gorj și Vâlcea;

râul Argeș – bazinul superior;

râul Dâmbovița – bazinul superior, în județele Argeș și Dâmbovița.

Specialiștii INHGA spun că, în intervalul menționat, sunt așteptate fenomene hidrologice periculoase. Potrivit hidrologilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

Codul galben de inundații a fost emis după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat noi episoade de instabilitate atmosferică pentru miercuri și joi.

Prima avertizare meteorologică este valabilă miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 23:00 și vizează zona montană, Maramureșul, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

Meteorologii anunță „perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.”

ANM precizează că astfel de fenomene pot apărea izolat și în alte regiuni ale țării.

Meteorologii au emis și o a doua avertizare Cod galben, valabilă joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00.

Vor fi afectate cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei.

„Joi (16 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp”, potrivit ANM.