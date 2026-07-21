Valul de caniculă care afectează o mare parte a Europei și posibilitatea apariției unui episod de „Super El Niño” în acest an îi îngrijorează pe analiștii din piețele financiare. Potrivit acestora, efectele fenomenelor meteorologice extreme asupra economiei globale sunt încă subestimate, deși riscurile pentru agricultură, energie și materiile prime sunt tot mai evidente. Specialiștii avertizează că schimbările climatice ar putea influența puternic prețurile unor produse esențiale, de la cereale și cafea până la metale industriale, potrivit CNBC.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) estimează că, în intervalul iulie-septembrie, în Oceanul Pacific tropical se va dezvolta un episod puternic de El Niño.

Fenomenul este asociat cu încălzirea anormală a apelor oceanice și poate provoca secetă, ploi torențiale și alte fenomene meteorologice extreme în diferite regiuni ale lumii.

În același timp, Europa se confruntă deja cu temperaturi neobișnuit de ridicate. În Marea Britanie, valorile termice au depășit 30 de grade Celsius timp de aproape două săptămâni, iar Franța a traversat deja trei valuri de căldură în acest an. În unele zone din Coreea de Sud au fost emise, pentru prima dată, avertizări de caniculă severă.

Dan Leonard, director de prognoză pentru Statele Unite la compania Metdesk, consideră că viitorul episod de Super El Nino ar putea fi chiar mai intens decât cele din 1982, 1997 și 2015.

Experții spun că agricultura va fi unul dintre cele mai afectate sectoare. Banca franceză Société Générale arată că prețurile materiilor prime agricole au crescut cu 7% în această lună, iar cafeaua, cacao și grâul s-au scumpit cu aproximativ 8% doar în ultima săptămână.

Datele Departamentului Agriculturii al SUA (USDA) indică faptul că, în luna mai, prețurile alimentelor erau cu 3,1% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Compania de investiții Man Group avertizează că un episod puternic de El Niño ar putea accelera inflația alimentară, care ar putea ajunge la valori de două cifre până în 2027.

Potrivit lui Albert Chu, administrator de portofoliu la Man Group, producția agricolă ar putea scădea cu 5%-12% în regiunile afectate, iar recoltele unor culturi importante, inclusiv orezul, s-ar putea reduce cu 2%-8%, ceea ce ar duce la noi creșteri de prețuri.

Analiștii Bank of America atrag atenția că Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent, iar stresul termic începe să devină o problemă de lungă durată.

Potrivit acestora, culturile de cafea, cacao, porumb și grâu sunt cele mai vulnerabile în perioadele de înflorire și dezvoltare a boabelor, când chiar și episoade scurte de caniculă pot reduce semnificativ producția.

Banca estimează că prețul porumbului ar putea crește de la aproximativ 4,70 dolari pe bushel la 5,50-6,00 dolari pe bushel, pe fondul efectelor combinate ale El Niño, caniculei din Europa și vremii mai calde și mai uscate din Statele Unite.

Totodată, producția de zahăr din Brazilia și Thailanda ar putea scădea cu aproximativ 10% în perioada 2026-2027.

Impactul fenomenelor meteorologice extreme nu se limitează la agricultură. Albert Chu explică faptul că producția de cupru poate fi afectată de lipsa apei, deoarece procesul de extracție și prelucrare necesită cantități importante din această resursă.

În cazul aluminiului, provocarea principală este consumul ridicat de energie electrică. Costurile cu energia reprezintă până la 40% din costul total de producție, iar multe topitorii depind de energia hidroelectrică.

Analiștii avertizează că, pe măsură ce cererea de apă și electricitate crește simultan din partea agriculturii, sistemelor de răcire și dezvoltării inteligenței artificiale, presiunea asupra acestor resurse va deveni tot mai mare.