Fenomenul climatologic El Nino, aflat în prezent în etapa de formare, ar urma să doboare recordurile sale de intensitate în lunile următoare. Schimbările climatice extreme amenință întreaga planetă, însă o descoperire de ultimă oră publicată în renumita revistă Science Advances propune o modalitate complet neașteptată de a „opri” aparițiile viitoare ale acestui fenomen devastator, înainte ca el să apuce să se formeze. Soluția? Sporirea controlată a luminozității norilor, o tehnică de geoinginerie care promite să revoluționeze modul în care gestionăm criza climatică mondială.

Oamenii de știință au apelat la modele computerizate avansate pentru a demonstra că o astfel de intervenție artificială, dacă este sincronizată și coordonată corect, ar putea neutraliza complet fenomenul meteorologic El Nino și ar atenua substanțial efectele sale negative la nivel global.

El Nino este o variație naturală a climei de pe Terra, care crește temperaturile la suprafața apei în centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial, declanșând schimbări climatice dramatice la scară globală. În combinație directă cu schimbările climatice de origine antropică (provocate de activitatea umană), cel mai recent fenomen El Nino a contribuit direct la situația critică în urma căreia anul 2023 a ocupat locul al doilea în clasamentul celor mai călduroși ani înregistrați vreodată de meteorologi, în timp ce 2024 a devenit oficial cel mai călduros an din istoria măsurătorilor.

Efectele sale sunt resimțite violent pe tot globul: fenomenul poate să determine, de asemenea, secete severe în anumite regiuni ale lumii și inundații catastrofale în altele, distrugând culturi agricole și punând în pericol milioane de vieți.

În contextul în care cercetările anterioare privind geoingineria – modificarea artificială a climei folosind diverse metode globale – s-au concentrat exclusiv pe ideea abstractă de răcire a întregii planete, noul studiu revoluționar propune, în schimb, intervenții mult mai țintite și mai localizate.

„Aceste intervenții pe termen scurt ar putea fi o modalitate foarte puternică de a încorpora geoingineria în ansamblul de răspunsuri la schimbările climatice”, a declarat Jessica Wan, cercetătoare înscrisă la studii postdoctorale la Universitatea din Chicago și autoarea principală a studiului.

Această nouă paradigmă s-a inspirat dintr-un eveniment real. Cercetările precedente au arătat că incendiile devastatoare de vegetație din „Vara Neagră” care au afectat Australia în perioada 2019-2020 au jucat un rol cheie în formarea unui eveniment La Nina întins pe mai mulți ani – acesta fiind omologul rece al fenomenului El Niño. Atunci când miliardele de particule de fum au pătruns adânc în nori, ele au declanșat o reacție în lanț care a determinat o sporire masivă a luminozității norilor, reflectând mult mai multă energie solară înapoi în spațiul cosmic și răcorind zona respectivă.

Motivați de acel „experiment natural” involuntar, Jessica Wan și colegii ei de echipă s-au întrebat dacă ar putea obține un rezultat similar sau chiar mai bun prin introducerea în nori a sării de mare – un element deja prezent în mod natural în norii care se formează deasupra oceanului – în locul particulelor toxice de fum.

Pentru a-și testa ipoteza, specialiștii au folosit un model extrem de puternic de predicție meteorologică cu scopul de a evalua impactul acestor nori modificați artificial într-o vastă zonă a Oceanului Pacific ecuatorial. Simulările au vizat comportamentul atmosferic din timpul evenimentelor istorice El Nino din perioadele 1997-1998 și 2015-2016.

Cercetătorii și-au dat seama apoi că o astfel de intervenție funcționa cel mai bine dacă începea extrem de devreme – mai exact în luna iunie – și continua constant până în luna februarie a anului următor. Jessica Wan s-a declarat extrem de mulțumită de „modul în care consecințele (acestei manipulări) se manifestă asupra uscatului”.

Sporirea controlată a luminozității norilor inversează practic majoritatea efectelor negative asupra temperaturii și precipitațiilor: zonele care se încălzeau alarmant în timpul fenomenului El Nino devin considerabil mai reci, în timp ce regiunile care deveniseră extrem de umede devin astfel mai uscate, și viceversa.

Cu toate acestea, o astfel de tehnică avansată este încă departe de a putea fi pusă în practică imediat în mod real. În primul rând, tehnologia logistică nu este încă pregătită pentru o asemenea magnitudine. Autorii studiului estimează că un număr uriaș de 2.400 de avioane – ceea ce reprezintă aproximativ 2% din întreaga flotă comercială globală – ar trebui să fie complet echipate cu duze speciale pentru a dispersa sarea de mare în atmosferă.

Deși astfel de echipamente se află deja în faza activă de testare, „pulverizatoarele funcționează în prezent cu două niveluri sub nivelul la care ar trebui să funcționeze”, după cum a avertizat realist Jessica Wan.

Chiar dacă această uriașă provocare tehnică ar fi depășită complet, rezervele profunde privind această metodă continuă să existe în comunitatea științifică. Motivul? Nu toate regiunile lumii ar avea de câștigat de pe urma inversării fenomenului El Nino. De exemplu, simulările computerizate au evidențiat o încălzire neașteptată a Europei și Asiei drept o consecință secundară și nedorită a acestei manipulări premature a climei.

„Un alt neajuns este faptul că noi nu am analizat efectele pe termen lung”, recunoaște deschis Jessica Wan, referindu-se mai exact la ce s-ar putea întâmpla cu variabilitatea naturală a climei de pe Pământ dacă tehnica de sporire a luminozității norilor ar fi aplicată în mod repetat, an de an.

Pe de altă parte, coordonatoarea studiului îi contrazice ferm pe criticii vehemenți ai geoingineriei, care văd în aceste tehnologii un „risc moral” major – considerând că oferă marilor poluatori o scuză perfectă pentru a-și continua activitățile industriale nocive, bazându-se pe iluzia unei răciri artificiale a climei de către savanți.

„Am depăşit deja momentul în care simpla oprire a emisiilor ar fi fost suficientă pentru a evita problemele. Suntem deja angajaţi pe o traiectorie de încălzire. Aşadar, perspectiva mea asupra geoingineriei este următoarea: Cum putem atenua cele mai grave impacturi în timp ce lucrăm la o soluţie pe termen lung?”, a explicat coordonatoarea noului studiu.