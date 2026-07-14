„Avem nevoie de rachete pentru apărarea aeriană – aceasta este o nevoie zilnică şi vă rog să vă concentraţi pe acest sprijin”, a susținut președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul reuniunii Coaliției Voluntarilor. Liderul de la Kiev le-a cerut partenerilor occidentali să sprijine consolidarea apărării aeriene și a afirmat că Ucraina are nevoie de un pachet de 300 de rachete Patriot pentru a face față atacurilor din timpul iernii.

Potrivit lui Zelenski, întărirea apărării aeriene este esențială atât pentru protejarea populației, cât și pentru reducerea capacității Rusiei de a continua războiul în sezonul rece. Președintele ucrainean a atras atenția că pregătirile pentru iarna următoare trebuie începute din timp, iar una dintre cele mai importante măsuri este asigurarea unui număr suficient de rachete pentru sistemele Patriot.

„Am calculat că acest pachet ar trebui să conţină 100 de rachete pentru Patriot pe lună - 300 de rachete pentru iarnă”, a spus Zelenski.

Acesta a explicat că o apărare aeriană mai puternică ar putea influența și evoluția conflictului.

„Dacă avem suficientă protecţie pentru iarnă, Rusia va avea mult mai puţine motive să prelungească războiul până iarna”, a arătat el.

În discursul său, liderul de la Kiev a vorbit și despre lansarea Coaliției Anti-Balistice și despre proiectul FREJYA, care urmărește dezvoltarea unui sistem european de apărare împotriva rachetelor balistice.

„Aici, în Franţa, am început astăzi cu întâlnirea fondatoare a Coaliţiei noastre Anti-Balistice. Sper ca proiectul FREJYA să reuşească şi să întărească apărarea noastră antibalistică. Invit pe toţi cei interesaţi şi capabili să contribuie la munca noastră comună să se alăture. Trebuie să mergem mai departe cât mai repede posibil şi să ducem această sarcină la bun sfârşit. Suntem capabili de asta”, a spus el.

Zelenski a adăugat că proiectul este gândit pentru următoarele 12 luni.

Președintele ucrainean a amintit că Ucraina utilizează deja sisteme europene precum SAMP/T, IRIS-T și NASAMS, însă a subliniat că Patriot continuă să fie principalul mijloc de apărare împotriva atacurilor balistice rusești.

„Trebuie să protejăm şi viaţa din prezent. Avem sisteme europene de încredere – SAMP/T, IRIS-T şi NASAMS. Şi, desigur, cele mai importante sisteme de astăzi pentru protejarea vieţii de balistica rusă rămân Patriots. Avem nevoie de rachete pentru apărarea aeriană – aceasta este o nevoie zilnică şi vă rog să vă concentraţi pe acest sprijin”, a mai spus el.

Liderul ucrainean a anunțat și existența unui acord politic cu președintele american Donald Trump privind licențele pentru producerea sistemelor Patriot.

„Preşedintele Trump şi cu mine am ajuns la un acord important privind licenţele pentru producţia sistemelor Patriot. Echipele noastre lucrează acum la implementarea acestui acord politic cu adevărat istoric. Lucrăm la acest lucru de foarte mult timp”, a mai spus preşedintele Ucrainei.

Zelenski a insistat că diversificarea sistemelor de apărare va face mai dificilă desfășurarea atacurilor rusești și va contribui la securitatea întregii Europe.

„De aceea trebuie să acţionăm mai rapid în problemele patrioţilor, precum şi în cazul SAMP/T, IRIS-T, NASAMS şi, desigur, proiectul nostru FREJYA”, a explicat Zelenski.

În încheiere, președintele ucrainean și-a exprimat convingerea că statele europene pot construi o apărare eficientă împotriva amenințărilor balistice.

„Sunt convins că Europa este capabilă să-şi asigure o protecţie suficientă împotriva oricărei ameninţări balistice. Şi Europa este, de asemenea, capabilă să aducă o contribuţie puternică la securitatea globală”, a rezumat Zelenski.