Un nou conflict politic a izbucnit în Polonia după apariția informațiilor potrivit cărora, în primăvara acestui an, Ucraina ar fi primit rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot fabricate în Statele Unite. Opoziția susține că transferul ar fi fost realizat fără informarea Parlamentului sau a președintelui și acuză guvernul condus de Donald Tusk că a pus în pericol securitatea națională.

Partidul conservator Lege și Justiție (PiS), principala formațiune de opoziție, afirmă că Polonia are nevoie de aceste sisteme pentru propria apărare, în contextul tensiunilor de securitate din regiune.

„Aceste rachete sunt un element cheie în apărarea spațiului aerian polonez împotriva rachetelor balistice și a altor amenințări avansate”, a scris pe platforma X fostul ministru al Apărării, Mariusz Błaszczak, unul dintre liderii PiS.

Acesta a cerut Executivului să clarifice de urgență dacă au fost livrate rachete Patriot din stocurile poloneze către Ucraina.

În replică, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că, împreună cu premierul Donald Tusk, va face publică lista completă a ajutorului militar oferit Ucrainei începând din 2022.

Oficialul a precizat că atât fostul președinte Andrzej Duda, cât și actualul șef al statului, Karol Nawrocki, au fost informați în permanență cu privire la aceste decizii.

Controversa a apărut după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina începe să rămână fără rachete Patriot, pe fondul reducerii stocurilor generate de conflictul dintre Iran și Israel.

În prezent, sistemele Patriot reprezintă singurul mijloc eficient de interceptare a rachetelor balistice lansate de Rusia.

În martie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a încercat să mobilizeze, împreună cu alte state europene, peste 30 de rachete Patriot pentru Ucraina. Ulterior, la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei de la Ramstein, desfășurată în Germania în aprilie, ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a mulțumit Germaniei, Olandei, Spaniei și Poloniei pentru livrările suplimentare de armament.

La acel moment, ministrul Kosiniak-Kamysz nu a precizat dacă Polonia a cedat rachete din propriile rezerve sau dacă a permis Ucrainei să primească prioritate la comenzile de armament din Statele Unite.

Marcin Przydacz, consilier pentru politică externă al președintelui Karol Nawrocki, susține că, potrivit informațiilor de care dispune, Polonia și-ar fi cedat locul pe lista de livrări americane.

„Am continuat să fim în fruntea cozii, cu ucrainenii în spatele nostru, iar guvernul și-a cedat locul Ucrainei, rezultatul fiind că Polonia a trebuit să aștepte mai mult” declarat acesta.

Disputa apare într-un moment în care relațiile dintre Varșovia și Kiev traversează o perioadă tensionată și din cauza controverselor legate de istoria celui de-Al Doilea Război Mondial. Tensiunile s-au amplificat după ce Volodimir Zelenski a acordat o distincție unei unități militare care poartă numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), responsabilă pentru uciderea a zeci de mii de polonezi în vestul Ucrainei ocupate de Germania nazistă.

Ca reacție, președintele Karol Nawrocki i-a retras lui Zelenski o decorație de stat poloneză, iar liderul ucrainean și alți oficiali de la Kiev au returnat distincțiile primite din partea Poloniei, schimbul de gesturi alimentând și mai mult tensiunile diplomatice dintre cele două țări.