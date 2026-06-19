Ucraina a denunțat vineri o „eroare strategică” și o decizie „disprețuitoare” din partea Poloniei, după ce președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat retragerea celei mai înalte distincții a țării, Ordinul Vulturului Alb, acordată anterior președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Decizia survine pe fondul unor neînțelegeri legate de istoria comună a celor două state, potrivit AFP.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Andrii Sibiga, a criticat hotărârea autorităților de la Varșovia, catalogând-o drept o escaladare inutilă în relațiile bilaterale.

„Regretăm că emoţiile au prevalat la Varşovia şi au determinat responsabilii politici polonezi să ia măsuri nejustificate, impulsive şi pline de dispreţ”, a scris Sibiga pe Facebook, anunțând că, în semn de protest, returnează o decorație poloneză pe care o primise personal.

Măsura luată de președintele Karol Nawrocki vine ca reacție la decizia adoptată de Volodimir Zelenski la sfârșitul lunii mai, prin care o unitate militară ucraineană a primit numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA).

În Polonia, această organizație naționalistă din perioada Celui de-al Doilea Război Mondial este considerată responsabilă pentru masacrarea a peste 100.000 de civili polonezi și evrei, în special în regiunea Volânia. Parlamentul polonez a oficializat termenul de genocid pentru aceste evenimente în anul 2016.

„Pentru majoritatea zdrobitoare a societăţii poloneze, UPA rămâne înainte de toate o formaţiune responsabilă de crime brutale comise împotriva cetăţenilor Republicii Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, a explicat președintele polonez Karol Nawrocki într-o alocuțiune pe rețeaua X.

Partea ucraineană a asigurat că numirea unității militare nu a avut ca țintă Polonia. În Ucraina, UPA este omagiată ca o forță care a luptat pentru independență împotriva Armatei Roșii și a forțelor naziste. Deși Kievul a recunoscut în trecut masacrele și a prezentat scuze oficiale, respinge utilizarea termenului de genocid. Cele două state reluaseră abia în 2025 deshumarea victimelor din Volânia, după ani de blocaj.

Președintele Karol Nawrocki, instalat în funcție în 2025, a avut în mod constant o poziție critică față de Kiev, opunându-se integrării Ucrainei în NATO și UE și blocând prelungirea ajutoarelor pentru refugiați. Decizia sa actuală a creat însă îngrijorare la nivelul guvernului condus de Donald Tusk.

Premierul polonez, de orientare proeuropeană, a calificat situația drept „îngrijorătoare” și a solicitat ambilor președinți să tempereze discursurile publice. Tusk a subliniat că menținerea sprijinului pentru Ucraina în fața invaziei ruse rămâne o prioritate de securitate națională pentru Polonia.

„Dacă Ucraina pierde acest război, dacă aceasta urmează să se întâmple, Polonia se va afla într-o situaţie dramatic mai dificilă”, a declarat Donald Tusk.

Tensiunile apar înaintea unei conferințe internaționale pentru reconstrucția Ucrainei, programată la sfârșitul lunii iunie la Gdansk, eveniment coorganizat de președintele ucrainean. În prezent, Polonia găzduiește aproape un milion de refugiați ucraineni, însă sondajele recente arată o scădere a suportului public: 65% dintre polonezi consideră că decizia lui Zelenski privind UPA afectează negativ percepția asupra relațiilor bilaterale.