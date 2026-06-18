Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, 18 iunie, că atacurile ucrainene asupra Moscovei reprezintă un răspuns justificat la bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene și că populația Rusiei trebuie să înțeleagă că „un singur om, Vladimir Putin”, este responsabil pentru continuarea războiulu, potrivit publicației La Libre.

Declarațiile au fost făcute după una dintre cele mai ample operațiuni cu drone lansate de Ucraina asupra capitalei ruse de la începutul conflictului.

Atacul a vizat inclusiv rafinăria de petrol Kapotnia din Moscova, o infrastructură energetică importantă pentru regiunea capitalei ruse.

Potrivit autorităților ruse și relatărilor din presa internațională, incendiile izbucnite la instalație au generat coloane dense de fum, iar traficul aerian a fost perturbat temporar pe mai multe aeroporturi din Moscova.

Într-un mesaj transmis presei și preluat de mai multe publicații europene, liderul ucrainean a afirmat că presiunea asupra Kremlinului trebuie să vină nu doar din partea Ucrainei și a aliaților occidentali, ci și din partea cetățenilor ruși.

„Principalul lucru este ca poporul rus să înceapă să simtă că un singur om, Putin, duce acest război, iar oamenii obișnuiți plătesc prețul pentru tot ceea ce se întâmplă”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că „toți europenii, americanii și rușii” ar trebui să exercite presiuni asupra liderului de la Kremlin pentru a pune capăt conflictului. Potrivit acestuia, „a venit momentul ca oamenii să se trezească și să își preseze propriul lider”.

Zelenski a descris operațiunea asupra Moscovei drept o „reacție complet justificată” la atacurile lansate de Rusia asupra orașelor și comunităților ucrainene. El a susținut că țintele alese au legătură cu infrastructura care susține efortul militar rus.

„Noaptea trecută, capacitățile noastre cu rază lungă de acțiune au lovit din nou regiunea Moscovei. Pentru a doua oară în această săptămână a fost lovită rafinăria de petrol din Moscova”, a transmis liderul de la Kiev.

El a precizat că au fost atacate și obiective din regiunea Rostov, precum și din teritorii ucrainene aflate sub ocupație rusă.

Una dintre cele mai dure declarații ale lui Zelenski a vizat posibilitatea continuării atacurilor asupra teritoriului rus în cazul în care Kremlinul nu acceptă soluții diplomatice.

„Noi nu am vrut niciodată acest război. Dar dacă Ucraina arde, și Moscova va arde”, a afirmat președintele ucrainean, într-un mesaj care a fost preluat pe scară largă de presa internațională.

Într-o altă intervenție, Zelenski a avertizat că „Moscova va arde” dacă atacurile rusești împotriva Ucrainei continuă.

Potrivit autorităților ruse, sute de drone au fost interceptate în timpul nopții. Chiar și așa, mai multe aparate au reușit să ajungă la ținte aflate în apropierea capitalei ruse.

Rafinăria Kapotnia, considerată una dintre cele mai importante instalații petroliere din zona Moscovei, a fost lovită și a luat foc. Presa internațională relatează că unitatea asigură o parte semnificativă din combustibilul consumat în regiune.

În urma atacurilor au fost suspendate temporar zboruri pe aeroporturile capitalei, iar unele clădiri rezidențiale au suferit avarii. Autoritățile locale au raportat și persoane rănite.

Liderul ucrainean a insistat că presiunea economică asupra Moscovei trebuie intensificată. El a menționat în mod explicit sectorul energetic, exporturile de petrol și gaze, sistemul bancar, industria de apărare și așa-numita „flotă din umbră” folosită pentru transportul petrolului rusesc.

„Rusia trebuie să simtă că nu are niciun sens să continue războiul”, a declarat Zelenski.

În paralel, liderul ucrainean a anunțat că va continua discuțiile cu aliații occidentali privind consolidarea apărării aeriene și creșterea sprijinului militar pentru Ucraina.

Atacurile asupra Moscovei confirmă extinderea capacităților ucrainene de lovire la mare distanță și arată că infrastructura strategică rusă rămâne vulnerabilă chiar și în apropierea capitalei.

În același timp, Kremlinul continuă ofensiva militară în estul Ucrainei, în timp ce negocierile pentru o încetare a focului rămân blocate.