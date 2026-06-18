Ucraina a lansat joi un nou atac cu drone asupra Moscovei, iar una dintre ținte a fost rafinăria de petrol din capitala Rusiei, lovită pentru a doua oară în această săptămână. În același timp, Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski încearcă să obțină sprijin internațional pentru relansarea negocierilor de pace, potrivit Reuters.

Autoritățile ruse au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat peste 60 de drone în regiunea Moscovei. Cu toate acestea, unele aparate au reușit să ajungă la rafinăria situată în districtul Kapotnia, în sud-estul capitalei.

Incidentul este important deoarece vine pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea antiaeriană continuă să respingă un atac de amploare și că mai multe drone au ajuns în zona rafinăriei.

Potrivit unor surse din industrie, un atac similar produs marți a determinat suspendarea activității instalației. Loviturile repetate asupra infrastructurii petroliere contribuie la problemele de aprovizionare cu combustibil din Rusia.

Surse din sectorul energetic susțin că Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, se pregătește să importe combustibil pe cale maritimă pentru a compensa deficitul de benzină generat de deteriorarea mai multor rafinării.

În regiunea Moscovei au fost raportate și alte pagube. Un bloc de locuințe, o unitate industrială și mai multe case particulare au fost afectate de căderea dronelor sau a fragmentelor rezultate în urma interceptărilor.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026

De asemenea, aeroportul Șeremetievo, cel mai aglomerat din Moscova, a suspendat temporar zborurile și a evacuat pasagerii. Restricțiile au fost ridicate ulterior.

În paralel, autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a lansat un nou atac aerian asupra Kievului, al doilea din această săptămână.

„Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneți în locuri sigure până la încetarea alertei aeriene”, a transmis șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkacenko, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Martori citați de Reuters au raportat explozii în capitala ucraineană. În orașul Sumî, din nord-estul țării, autoritățile locale au anunțat moartea unei persoane în urma unui atac cu drone.

Alertele aeriene au fost activate în mare parte a teritoriului ucrainean.

Noile atacuri au avut loc în timp ce președintele Volodimir Zelenski desfășoară consultări cu liderii occidentali pentru găsirea unei soluții diplomatice la conflictul început în 2022.

Liderul ucrainean a declarat că a avut discuții cu președintele american Donald Trump, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu alți lideri internaționali, în marja reuniunii Grupului celor Șapte (G7).

Zelenski a descris convorbirile drept o „discuție de coordonare” privind pașii necesari pentru încheierea războiului.

La rândul său, Donald Trump a afirmat că armata rusă înregistrează pierderi mai mari decât cea ucraineană și a sugerat că atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski par dispuși să analizeze posibilitatea unor măsuri care să conducă la oprirea conflictului.

Kremlinul a precizat însă că o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski nu a fost discutată în cea mai recentă convorbire telefonică dintre liderul rus și președintele american.

Alte incidente au fost raportate de ambele părți ale frontului.

În Enerhodar, oraș aflat sub control rusesc și unde locuiește o mare parte din personalul centralei nucleare de la Zaporojie, autoritățile instalate de Moscova au anunțat moartea unei persoane într-un atac cu drone.

În regiunea rusă Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, un bărbat a fost ucis după ce o dronă ar fi lovit autoturismul în care se afla.

Autoritățile din regiunea Rostov au raportat, de asemenea, moartea unei persoane și izbucnirea unui incendiu la două obiective comerciale în urma unui atac ucrainean.

Atât Rusia, cât și Ucraina susțin că nu vizează în mod deliberat populația civilă. Conflictul continuă însă să provoace victime și distrugeri pe ambele părți, la peste patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.