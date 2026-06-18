Ilia Traber, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Sankt Petersburg și personaj despre care presa de investigație a scris în repetate rânduri că se află în cercurile apropiate ale lui Vladimir Putin, a fost reținut de autoritățile ruse, potrivit Fontanka.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, acesta este verificat într-un dosar care vizează asasinarea deputatului Alexandr Petrov, ucis în 2020. Reuters notează că reținerea nu a fost confirmată oficial de autoritățile de la Moscova.

Publicația rusă Fontanka a relatat că oamenii legii au descins la mai multe proprietăți și sedii ale companiilor controlate de Traber din Sankt Petersburg. În același dosar ar fi fost ridicat și partenerul său de afaceri, Vladimir Danilenko.

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, ancheta este legată de uciderea lui Alexandr Petrov, deputat și influent om de afaceri din regiunea Vîborg. Acesta a fost împușcat în octombrie 2020, în apropierea locuinței sale, iar cazul a rămas unul dintre cele mai sonore asasinate din mediul de afaceri și politic regional. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat public formularea unor acuzații oficiale împotriva lui Ilia Traber.

Supranumit de ani buni „Anticarul”, Traber este considerat una dintre cele mai controversate figuri ale lumii de afaceri din Sankt Petersburg.

Ascensiunea sa a început în anii ’90, perioadă în care numele său a fost asociat frecvent cu gruparea criminală „Tambov”, una dintre cele mai puternice organizații mafiote din Rusia post-sovietică.

Ulterior, și-a extins influența în domenii strategice precum administrarea porturilor, logistica, industria petrolieră și infrastructura maritimă din zona Mării Baltice.

De-a lungul timpului, mai multe investigații jurnalistice independente, inclusiv realizate de publicația The Insider, au susținut că Traber avea acces la cercurile apropiate ale Kremlinului și ale președintelui Vladimir Putin. Tocmai această imagine de om protejat politic a făcut ca, pentru mulți observatori, el să fie considerat practic intangibil în fața instituțiilor de forță din Rusia.

Reținerea sa a alimentat imediat speculații privind posibile lupte pentru influență în interiorul elitelor ruse. Analiști citați de presa internațională apreciază că o asemenea măsură împotriva unei figuri atât de influente ar putea indica existența unor tensiuni între diferite grupări de putere din jurul Kremlinului.

Reuters precizează că informațiile despre operațiunea desfășurată la Sankt Petersburg provin, în acest stadiu, din relatările presei locale și nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.