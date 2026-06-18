Sistemul de admitere la universitățile din Rusia este tot mai contestat după ce autoritățile au extins facilitățile acordate militarilor implicați în războiul din Ucraina și membrilor familiilor acestora, potrivit The Moscow Times.

În 2025, peste 28.000 de studenți au fost admiși prin cote speciale rezervate participanților la conflict și copiilor lor, aproape dublu față de anul precedent.

Măsura, introdusă în cadrul pachetului de beneficii acordate după invazia pe scară largă a Ucrainei, influențează accesul la locurile finanțate de stat, într-un context în care concurența pentru universitățile de prestigiu din Rusia este tot mai ridicată.

Sezonul admiterii în universitățile ruse începe pe 20 iunie, iar elevii concurează pentru așa-numitele „locuri bugetate”, finanțate integral de stat. Timp de decenii, aceste locuri au reprezentat una dintre principalele căi de mobilitate socială pentru tinerii proveniți din familii cu venituri modeste.

În prezent, însă, numeroși candidați și părinți susțin că rezultatele academice cântăresc mai puțin decât statutul de familie a unui militar participant la război.

„Nu simt că mă întrec cu ei la nivel de cunoștințe, dar ocupă toate locurile finanțate de stat”, a declarat pentru The Moscow Times o absolventă de liceu din regiunea Moscova, care a cerut să își păstreze anonimatul.

Potrivit unei analize publicate de publicația independentă IStories, începând din acest an, militarii și rudele lor pot concura pentru până la un sfert din locurile finanțate de stat disponibile în universități.

În aprilie, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care extinde beneficiile și pentru văduvele militarilor decedați în război, cu condiția să nu se fi recăsătorit. Măsura se aplică și unor categorii de angajați ai structurilor de ordine și securitate, precum și persoanelor care au servit în formațiunile separatiste din regiunile Donețk și Lugansk.

Analiza IStories arată că în aproape 90% dintre programele universitare examinate, candidații admiși prin aceste cote au avut rezultate mai mici decât pragurile necesare în competiția generală.

Concurența este deosebit de intensă la instituții precum Universitatea de Stat din Moscova, Școala Superioară de Economie (HSE) sau Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova (MGIMO), considerate printre cele mai prestigioase din Rusia.

Mulți dintre candidații admiși prin cote speciale aleg domenii cu cerere ridicată, precum medicina, educația, tehnologia informației, economia sau dreptul.

Un student din primul an la o universitate din Sankt Petersburg a declarat că admiterea prin sistemul obișnuit devine tot mai dificilă.

„Învățământul superior a devenit de mult timp un privilegiu în această țară. Fie accepți că vei plăti studiile, fie câștigi olimpiade. Să intri doar pe baza examenului național este ca și cum ai câștiga la ruletă”, a spus acesta pentru The Moscow Times.

Pentru candidații care nu obțin un loc finanțat de stat, alternativa este plata taxelor de școlarizare, însă costurile au crescut semnificativ în ultimii ani.

Cotidianul Kommersant a relatat că taxa medie pentru primul an de studiu la universitățile ruse a crescut cu 10,7% în 2026. Creșterea vine după decizia guvernului de a limita pentru prima dată numărul locurilor cu taxă, eliminând aproximativ 47.000 de astfel de locuri la nivel național.

La Școala Superioară de Economie din Moscova, una dintre cele mai prestigioase universități ale țării, taxa anuală pentru programul de Comunicare Media se apropie de un milion de ruble, echivalentul a aproximativ 13.800 de dolari.

În paralel, instituția a redus în această primăvară un program de burse destinat studenților din regiunile Rusiei, diminuând reducerea maximă a taxelor de la 75% la 25%.

Pe rețelele sociale, unde dezbaterea publică este mai puțin controlată decât în spațiul oficial, numeroși părinți și candidați critică sistemul actual de admitere.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, o adolescentă rusă își exprimă frustrarea față de avantajele acordate copiilor militarilor, considerând că acestea reduc șansele candidaților care se bazează exclusiv pe rezultatele academice.

Există însă și beneficiari ai sistemului care îl apără. O studentă de la HSE, al cărei tată luptă în Ucraina, a declarat că aceste cote reprezintă doar una dintre numeroasele dificultăți ale procesului de admitere și că situația trebuie analizată în contextul sacrificiilor făcute de familiile militarilor.

Facilitățile de admitere fac parte dintr-o transformare mai amplă a sistemului universitar rus după începutul războiului din Ucraina. Universitățile au dezvoltat programe cu caracter militar-patriotic și și-au extins colaborarea cu forțele armate.

Organizații pentru drepturile omului și publicații independente au documentat, de asemenea, cazuri în care studenți au fost sancționați sau supuși presiunilor administrative după participarea la proteste împotriva războiului sau după exprimarea unor poziții critice față de invazie.