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Zaporojie, ținta unui nou atac lansat de trupele lui Putin. O persoană a murit și alte șapte au fost rănite

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Zaporojie, ținta unui nou atac lansat de trupele lui Putin. O persoană a murit și alte șapte au fost răniteCentrala nucleară din Zaporojie. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

O persoană și-a pierdut viața, iar alte șapte au fost rănite după ce forțele ruse au lansat un nou atac cu dronă asupra orașului ucrainean Zaporojie, au anunțat autoritățile de la Kiev. În urma loviturilor, un incendiu puternic a izbucnit într-un bloc de locuințe cu trei etaje, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru limitarea efectelor atacului.

Trupele lui Putin, val de lovituri în Zaporojie

Potrivit Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei, operațiunile de salvare s-au desfășurat în condiții dificile din cauza riscului unor noi bombardamente.

„Un incendiu a izbucnit într-un bloc de trei etaje”, a transmis pe Telegram Serviciul de Urgență de Stat.

Reprezentanții instituției au adăugat că intervenția salvatorilor a fost îngreunată de amenințarea continuă a atacurilor aeriene.

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„Din cauza ameninţării constante a atacurilor inamice, salvatorii au trebuit să se pună de mai multe ori la adăpost”, au anunțat autoritățile.

După mai multe ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost stins, iar echipele de intervenție au continuat evaluarea situației din teren.

Pagube semnificative

Atacul a provocat pagube importante în mai multe zone ale orașului. Autoritățile locale au anunțat că numeroase clădiri, vehicule și elemente de infrastructură civilă au fost afectate de explozii și de incendiile care au urmat.

„Imobile, vehicule şi infrastructuri civile au fost avariate în mai multe locuri în oraş”, au transmis oficialii.

Zaporojie, situat în sud-estul Ucrainei, rămâne una dintre regiunile vizate frecvent de atacurile rusești, pe fondul conflictului care continuă să provoace victime și distrugeri în mai multe zone ale țării.

Centrala de la Zaporojie, reconectată recent

Pe 13 iunie, complexul energetic de la Zaporojie, aflat sub controlul autorităților ruse, a fost reconectat la rețeaua externă de electricitate, după o perioadă în care a rămas fără alimentare în urma avarierii unei stații electrice esențiale. Informația a fost confirmată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

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