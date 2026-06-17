Social

Avertisment SIS: Datele personale ale cetățenilor, folosite de serviciile speciale din Rusia

Comentează știrea
Avertisment SIS: Datele personale ale cetățenilor, folosite de serviciile speciale din RusiaSIS Moldova / sursa foto: FB SIS
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova avertizează că datele personale ale cetăţenilor sunt colectate pe scară largă de serviciile speciale ruseşti şi pot ajunge ulterior să fie folosite în fraude şi escrocherii, potrivit unei note de informare.

SIS: Nu sunt episoade izolate

SIS spune că nu este vorba despre episoade izolate, ci despre un mecanism integrat în războiul hibrid care vizează slăbirea stabilităţii interne.

Instituția arată că deţine informaţii care indică existenţa unui proces coordonat prin care sunt strânse date personale ale cetăţenilor Republicii Moldova de către structuri speciale din Federaţia Rusă.

Potrivit SIS, informaţiile sunt obţinute prin mai multe canale: baze de date private comercializate ilegal pe Dark Web, baze de date extrase în urma compromiterii unor servere private, dar şi seturi de date strânse în ultimii ani de gruparea criminală organizată Ilan Şor. Conform datelor prezentate, această ultimă bază ar include aproximativ 145.000 de persoane care şi-au furnizat datele personale.

Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
Cum a gestionat Ceaușescu criza de după masacrul de la Munchen, când prietenii lui au provocat 18 morți
Cum a gestionat Ceaușescu criza de după masacrul de la Munchen, când prietenii lui au provocat 18 morți
Ilan Șor

Ilan Șor, liderul „VICTORIE – ПОБЕДА” Sursa foto: partidulsor.com

Ce date au reușit să colecteze serviciile din Rusia

SIS precizează că aceste baze de date conţin informaţii detaliate despre cetăţeni, inclusiv nume, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese de domiciliu şi copii ale actelor de identitate.

După colectare, datele ar fi transmise unor grupări de criminalitate organizată cu acţiune transfrontalieră, care le-ar folosi pentru fraude financiare, atât prin retragerea banilor de pe cardurile bancare, cât şi prin alte metode de sustragere de numerar.

„Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranţă şi neîncredere în societate”, arată Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova.

SIS, recomandări pentru cetățenii din Republica Moldova

În acelaşi context, instituţia le recomandă cetăţenilor să nu transmită date personale unor necunoscuţi sau unor presupuse firme care promit câştiguri rapide din investiţii, să nu divulge parole ori alte informaţii de securitate prin telefon şi să verifice atent orice solicitare care implică trimiterea unor coduri sau sume de bani.

„Recomandăm cetăţenilor să sesizeze de urgenţă astfel de situaţii dubioase la cea mai apropiată unitate de poliţie sau prin apel la 112”, spune SIS.

Instituţia mai arată că autorităţile statului şi sistemul financiar-bancar au fost deja informate, urmând să aplice măsuri suplimentare de precauţie.

Stiri calde

16:17 - Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL
16:11 - Keir Starmer se confruntă cu o revoltă în propriul partid. Wes Streeting, pregătit să-i preia locul
16:02 - Sociologul Mirel Palada anunță că guvernul lui Veștea va trece cu voturile UDMR
15:49 - Polonezii revin pe litoralul românesc, cu zboruri directe. Mii de turiști, așteptați în sezonul 2026
15:41 - Mișcarea care ar putea redesena scena politică. Declarația lui Kelemen Hunor care agită negocierile pentru guvern
15:37 - Adrian Veștea și-a conturat lista de miniștri. Discuțiile cu social-democrații, amânate. Update
15:28 - Avertisment SIS: Datele personale ale cetățenilor, folosite de serviciile speciale din Rusia
15:20 - Sustenabilitatea, de la teorie la practică și până la consumator. Concluziile evenimentului Capital „Modele sustenabi...

HAI România!

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

Hegemonia Ucrainei în zonă s-a sfârşit în portul Constanţa

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Proiecte speciale