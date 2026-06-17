Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova avertizează că datele personale ale cetăţenilor sunt colectate pe scară largă de serviciile speciale ruseşti şi pot ajunge ulterior să fie folosite în fraude şi escrocherii, potrivit unei note de informare.

SIS spune că nu este vorba despre episoade izolate, ci despre un mecanism integrat în războiul hibrid care vizează slăbirea stabilităţii interne.

Instituția arată că deţine informaţii care indică existenţa unui proces coordonat prin care sunt strânse date personale ale cetăţenilor Republicii Moldova de către structuri speciale din Federaţia Rusă.

Potrivit SIS, informaţiile sunt obţinute prin mai multe canale: baze de date private comercializate ilegal pe Dark Web, baze de date extrase în urma compromiterii unor servere private, dar şi seturi de date strânse în ultimii ani de gruparea criminală organizată Ilan Şor. Conform datelor prezentate, această ultimă bază ar include aproximativ 145.000 de persoane care şi-au furnizat datele personale.

SIS precizează că aceste baze de date conţin informaţii detaliate despre cetăţeni, inclusiv nume, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese de domiciliu şi copii ale actelor de identitate.

După colectare, datele ar fi transmise unor grupări de criminalitate organizată cu acţiune transfrontalieră, care le-ar folosi pentru fraude financiare, atât prin retragerea banilor de pe cardurile bancare, cât şi prin alte metode de sustragere de numerar.

„Scopul acestor atacuri orchestrate este crearea sentimentului de nesiguranţă şi neîncredere în societate”, arată Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova.

În acelaşi context, instituţia le recomandă cetăţenilor să nu transmită date personale unor necunoscuţi sau unor presupuse firme care promit câştiguri rapide din investiţii, să nu divulge parole ori alte informaţii de securitate prin telefon şi să verifice atent orice solicitare care implică trimiterea unor coduri sau sume de bani.

„Recomandăm cetăţenilor să sesizeze de urgenţă astfel de situaţii dubioase la cea mai apropiată unitate de poliţie sau prin apel la 112”, spune SIS.

Instituţia mai arată că autorităţile statului şi sistemul financiar-bancar au fost deja informate, urmând să aplice măsuri suplimentare de precauţie.