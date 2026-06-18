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Rusia și-a închis principalele aeroporturi din Moscova. Autoritățile susțin că au doborât 194 de drone

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Rusia și-a închis principalele aeroporturi din Moscova. Autoritățile susțin că au doborât 194 de droneaeroport / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Toate zborurile de sosire și plecare au fost suspendate temporar joi, 18 iunie, pe principalele aeroporturi din Moscova, după unul dintre cele mai ample atacuri cu drone lansate de Ucraina asupra capitalei ruse de la începutul războiului, potrivit agenției Anadolu Ajansı.

Restricțiile afectează aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo, iar autoritățile ruse spun că măsura a fost luată pentru siguranța traficului aerian.

Decizia are impact asupra mii de pasageri și asupra programelor companiilor aeriene care operează în regiunea Moscovei.

Restricții introduse pe toate marile aeroporturi din capitala Rusiei

Agenția Federală pentru Transport Aerian din Rusia (Rosaviația) a anunțat suspendarea temporară a tuturor sosirilor și plecărilor pe cele patru aeroporturi care deservesc capitala.

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Potrivit instituției, restricțiile au fost introduse pentru a garanta siguranța zborurilor în contextul atacului cu drone asupra regiunii Moscova.

Ministerul rus al Transporturilor a precizat că operatorii aerieni își adaptează programele de zbor în funcție de situația din teren și că aeroporturile funcționează în regim special.

Aproape 200 de drone ar fi fost interceptate

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că sistemele de apărare aeriană ruse au doborât 194 de drone care se apropiau de capitală.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Sobianin a afirmat că forțele de apărare continuă să respingă ceea ce a descris drept un atac de amploare. Oficialul a mai susținut că o rafinărie de petrol a fost lovită în timpul operațiunii.

Informațiile privind amploarea atacului și numărul dronelor interceptate provin din declarațiile autorităților ruse și nu au putut fi verificate independent.

Măsuri pentru pasagerii blocați în aeroporturi

Ministerul Transporturilor a anunțat că personal suplimentar a fost mobilizat pentru a oferi asistență călătorilor afectați de întârzieri și anulări.

Potrivit instituției, pasagerii au la dispoziție apă potabilă, saltele și spații gratuite dedicate părinților care călătoresc cu copii. Serviciile aeroportuare funcționează în regim extins pentru a gestiona fluxul de persoane afectate de suspendarea temporară a zborurilor.

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