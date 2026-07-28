Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a discutat luni seară despre securitatea Strâmtorii Ormuz în convorbiri telefonice separate cu omologii săi din Arabia Saudită și Oman, potrivit unui comunicat publicat marți pe canalul său oficial de Telegram, preluat de agenția Reuters.

Discuțiile au avut loc într-un context regional tensionat, după ce Arabia Saudită a anunțat că a interceptat drone lansate asupra teritoriului său de grupări din Irak afiliate Iranului.

Contactele diplomatice sunt importante deoarece Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Potrivit comunicatului publicat de Ministerul iranian de Externe, Abbas Araqchi a abordat cu ministrul saudit de Externe, Faisal bin Farhan, precum și cu omologul său din Oman, cele mai recente evoluții bilaterale și regionale.

Șeful diplomației iraniene a subliniat „necesitatea consolidării cooperării și a avansării eforturilor diplomatice comune pentru instaurarea stabilității în regiune”, conform declarației oficiale.

Discuția dintre Abbas Araqchi și Faisal bin Farhan a avut loc la scurt timp după ce autoritățile saudite au anunțat că au doborât drone lansate spre regat de grupări din Irak considerate apropiate de Iran.

Incidentul evidențiază nivelul ridicat al tensiunilor din Orientul Mijlociu, în condițiile în care atacurile cu drone și rachete continuă să influențeze securitatea regională și relațiile dintre statele implicate.

Strâmtoarea Ormuz leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei și este una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume pentru exporturile de petrol și gaze naturale.

Orice evoluție care afectează securitatea acestei căi navigabile poate avea consecințe asupra piețelor energetice internaționale și asupra comerțului global.

Convorbirile telefonice dintre miniștrii de Externe ai Iranului, Arabiei Saudite și Omanului indică menținerea dialogului diplomatic într-o perioadă marcată de tensiuni de securitate în Orientul Mijlociu.

Rămâne de văzut dacă aceste contacte vor contribui la reducerea riscurilor din regiune și la protejarea securității navigației în Strâmtoarea Ormuz.