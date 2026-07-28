Un nou val de atacuri cu drone lansate de Ucraina a vizat în noaptea de luni spre marți regiunea Moscovei și alte obiective strategice din Rusia și Crimeea ocupată. Un bloc de locuințe din orașul Cehov, situat la aproximativ 70 de kilometri sud de Moscova, a fost avariat, iar două persoane au fost rănite, potrivit autorităților ruse, potrivit agenției Reuters.

În același timp, presa ucraineană relatează că dronele au lovit o uzină industrială din regiunea Moscova și au provocat întreruperi de curent în Crimeea ocupată, în cadrul unei noi campanii de atacuri asupra infrastructurii militare și logistice ruse.

Potrivit Reuters, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a anunțat că fragmente ale unei drone interceptate au lovit un bloc de apartamente din Cehov. Două persoane au fost rănite, iar mai multe apartamente au fost avariate.

Ca măsură de precauție, autoritățile au suspendat temporar decolările și aterizările pe mai multe aeroporturi din Moscova, după ce apărarea antiaeriană a fost activată împotriva dronelor ucrainene.

Potrivit publicației The Kyiv Independent, care citează surse locale și imagini distribuite pe rețelele sociale, drone ucrainene au lovit o uzină industrială din regiunea Moscova, unde a izbucnit un incendiu.

În același timp, atacurile au afectat infrastructura energetică din Crimeea ocupată de Rusia.

Autoritățile instalate de Moscova au raportat întreruperi de alimentare cu energie electrică în mai multe localități, în timp ce canalele ucrainene au susținut că țintele au fost obiective utilizate pentru susținerea operațiunilor militare ruse.

Na Moskevskou oblast útočí ukrajinské drony. V Čechově ruské úřady potvrzují zásah bytového domu troskami bezpilotního letounu. Podle místních úřadů se nikdo nezranil. Ruské oficiální zdroje zároveň informují o požáru v průmyslovém areálu. Zatímco server Astra uvádí, že hořel… pic.twitter.com/frUUMJE0Fd — Darja Stomatova (@darja_stomatova) July 28, 2026

Aceste informații nu au putut fi verificate independent.

Presa rusă și Ministerul Apărării de la Moscova susțin că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat numeroase drone deasupra regiunii Moscova și în alte zone ale Federației Ruse.

Potrivit versiunii oficiale prezentate de Moscova, atacurile au provocat pagube materiale, însă majoritatea dronelor au fost distruse înainte de a-și atinge țintele.

În paralel cu atacurile asupra Rusiei, armata rusă a continuat loviturile asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, în ultimele zile au fost vizate capitala Kiev și alte regiuni, inclusiv Donețk, Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk, unde au fost raportate victime și distrugeri ale infrastructurii civile.

Atât Rusia, cât și Ucraina afirmă că lovesc exclusiv obiective militare, însă fiecare parte acuză adversarul că provoacă victime în rândul populației civile. Aceste afirmații nu pot fi verificate independent în toate cazurile.