Incidentele din ultimele zile, în care trei drone ale Rusiei au pătruns în spațiul aerian al României și au fost doborâte de Forțele Aeriene Române, arată că modernizarea infrastructurii militare trebuie accelerată, susține un reprezentant al companiei ADURO.

Compania ADURO este liderul asocierii care realizează lucrările de extindere și modernizare a Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură militară din România.

Directorul general al companiei ADURO, Cezar Șerban, afirmă că bazele militare trebuie adaptate rapid la noile amenințări generate de războiul din Ucraina și de deteriorarea situației de securitate din regiunea Mării Negre.

„Conflictul din Ucraina s-a transformat într-un veritabil «război al dronelor», lucru care modifică dinamica tradițională a unei confruntări armate. Este clar că provocările venite din zona Federației Ruse se vor înmulți, mai ales în condițiile unei latențe în stabilirea circumstanțelor pătrunderii acestor drone în spațiul aerian al României.

În acest context, este important ca decidenții din statul român să prioritizeze modernizarea și adaptarea bazelor militare românești la acest nou tip de conflict bazat pe drone”, a declarat Cezar Șerban.

Potrivit acestuia, investițiile în sisteme dedicate de apărare anti-dronă ar reduce atât timpul de reacție, cât și costurile operațiunilor de interceptare.

„Acest lucru este important inclusiv din perspectiva eficienței economice, având în vedere costurile disproporționate pe care le presupune doborârea dronelor prin acțiuni de poliție aeriană. Spre exemplu, la bazele militare noi și la cele care se modernizează ar trebui să existe echipamente ușoare de interceptare, pentru că ridicarea de la sol a avioanelor F-16 și folosirea rachetelor interceptoare sunt operațiuni costisitoare.

Bazele pot fi adaptate relativ rapid la noile condiții și putem folosi know-how atât din zona NATO, cât și în contextul Parteneriatului Strategic cu Ucraina pentru a putea gestiona rapid și mai ieftin aceste provocări”, a explicat directorul general al ADURO.

Compania arată că adaptarea infrastructurii militare la noile amenințări presupune integrarea unor facilități fortificate de stocare, centre de comandă modularizate și sisteme moderne de detecție, bruiaj și protecție anti-dronă, integrate direct în bazele aeriene și terestre.

În opinia lui Cezar Șerban, viteza cu care România își modernizează infrastructura defensivă va influența direct capacitatea de răspuns în contextul provocărilor de securitate de pe Flancul Estic.

„Securitatea Flancului Estic depinde direct de viteza cu care transformăm infrastructura defensivă dintr-un cadru convențional într-unul flexibil, înalt tehnologizat și pregătit pentru războiul electronic și aerian modern. Modernizarea bazelor noastre militare nu mai este doar un proiect de investiții pe termen lung, ci un obiectiv de siguranță națională imediat.

Din fericire, România are resurse inginerești și companii capabile să livreze rapid soluții complexe, conforme cu rigorile severe ale Alianței Nord-Atlantice, oferind României scutul terestru și aerian de care are nevoie în acest climat instabil”, a concluzionat acesta.